Любовь, отношения

Подготовка к свадьбе – с чего начать?

Дата 7 Фев 2015 категория: Любовь, отношения
Романтические прогулки под луной, свидания с замиранием сердца, трепетные поцелуи - все это звенья одной цепочки, которая шаг за шагом ведет к самому незабываемому и светлому празднику в жизни - свадьбе двух влюбленных сердец.
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  • Хрустальная посуда

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    История современного хрусталя уходит своими корнями в 17 век, когда в Англии его случайно изобрели, проводя опыты по приданию прозрачности стекла, производимого в печи на угле…

  • Безумная любовь: как бороться?

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    Ты его безумно любишь, причем – в прямом смысле слова «безумно»…

  • Ванная комната по фэн-шую

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    Как и для других помещений в доме, для ванной комнаты главным правилом остается это: все предметы обстановки в ней должны располагаться так, чтобы человек во время их использования не был повернут спиной к двери…

Женские хобби

Картины маслом – подготовка холста

Дата 19 Июнь 2013 категория: Женские хобби
Давайте поговорим о проклейке холста. Для живописи нужно подготовить хорошо натянутый холст. Проклейка должна закрывать все его поры.
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Холст для картины маслом

Дата 19 Июнь 2013 категория: Женские хобби
Масляная живопись, как известно, основана на применении в качестве главного связующего вещества растительного масла.
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Как делать подарки, открытки и украшения своими руками?

Дата 24 Янв 2015 категория: Женские хобби
Принято считать, что лучший подарок – это книга. С этим никто не спорит, но, согласитесь, намного приятней получать подарки, сделанные своими руками, в которые человек вложил свое время ...
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Красота

Товары Орифлэйм – качество по доступной цене

Дата 19 Май 2015 категория: Красота
Орифлэйм – известная швейцарская марка, производящая средства для красоты высокого качества. Уже несколько десятков лет косметика и продукты этой ...
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Избавляемся от боли в спине

Дата 11 Май 2015 категория: Красота
На самом деле надо просто привести мышцы, отвечающие за поддержание вертикального положения тела, в должную форму. На ранних этапах ...
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Болит спина: что делать?

Дата 11 Май 2015 категория: Красота
Десятки упражнений, подходов и повторений, результат -заветные «кубики». Но мало кто учитывает, что в результате такого построения тренировочного процесса ...
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Диеты

Здоровое питание – путь к красоте и здоровью

Дата 8 Сен 2014 категория: Диеты
Здоровое питание - это один из самых важнейших компонентов красоты и вашего здоровья. Верное питание окажет помощь не только оставаться в красивой форме, но и разрешит ощущать себя более неутомимой, легкой и дееспособной. Придерживаться ...
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Фруктовые и овощные консервы – диета при заболеваниях

Дата 6 Сен 2014 категория: Диеты
Различные диетические овощные, а также фруктовые консервы на протяжении целого года снабжают лечебное питание нужными овощными и различными фруктовыми блюдами. При тучности и лечении диабета используют диетические фруктовые компоты из спелой черешни, абрикосов, еще ...
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Диетические супы для похудения

Дата 14 Ноя 2014 категория: Диеты
Многие диеты, предназначенные для похудения, легко заменяются употреблением диетических супов, благодаря чему совершенно не усложняется жизнь, а организм не изнуряется монодиетами.
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Кулинария

Куриное филе в мультиварке – советы по приготовлению

Дата 17 Сен 2015 категория: Кулинария
Приверженцы здорового питания, а также те, кто заботится о своей хорошей физической форме, знают, каким хорошим диетическим продуктом является ...
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Сладкие пилюли кислых веков

Дата 1 Июль 2015 категория: Кулинария
На протяжении тысячелетий сладкий вкус оставался одним из наименее доступных человеку. Основным его источником оказывался почти исключительно мед. Сахар ...
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Смешать, но не взбалтывать

Дата 25 Июнь 2015 категория: Кулинария
Утренние стаканчики с кофе давно пора заменить на порции вкусных и полезных смузи. Этот исключительно полезный и питательный коктейль просто ...
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    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
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    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
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    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
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    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
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    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
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    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
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    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
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    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
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    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
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    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
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    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
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    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
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    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
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    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
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