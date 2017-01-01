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Подготовка к свадьбе – с чего начать?
Дата 7 Фев 2015 категория: Любовь, отношения
Романтические прогулки под луной, свидания с замиранием сердца, трепетные поцелуи - все это звенья одной цепочки, которая шаг за шагом ведет к самому незабываемому и светлому празднику в жизни - свадьбе двух влюбленных сердец.
История современного хрусталя уходит своими корнями в 17 век, когда в Англии его случайно изобрели, проводя опыты по приданию прозрачности стекла, производимого в печи на угле…
Ты его безумно любишь, причем – в прямом смысле слова «безумно»…
Как и для других помещений в доме, для ванной комнаты главным правилом остается это: все предметы обстановки в ней должны располагаться так, чтобы человек во время их использования не был повернут спиной к двери…
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Картины маслом – подготовка холста
Дата 19 Июнь 2013 категория: Женские хобби
Давайте поговорим о проклейке холста. Для живописи нужно подготовить хорошо натянутый холст. Проклейка должна закрывать все его поры.
Холст для картины маслом
Дата 19 Июнь 2013 категория: Женские хобби
Масляная живопись, как известно, основана на применении в качестве главного связующего вещества растительного масла.
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Как делать подарки, открытки и украшения своими руками?
Дата 24 Янв 2015 категория: Женские хобби
Принято считать, что лучший подарок – это книга. С этим никто не спорит, но, согласитесь, намного приятней получать подарки, сделанные своими руками, в которые человек вложил свое время ...
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Товары Орифлэйм – качество по доступной цене
Дата 19 Май 2015 категория: Красота
Орифлэйм – известная швейцарская марка, производящая средства для красоты высокого качества. Уже несколько десятков лет косметика и продукты этой ...
Избавляемся от боли в спине
Дата 11 Май 2015 категория: Красота
На самом деле надо просто привести мышцы, отвечающие за поддержание вертикального положения тела, в должную форму. На ранних этапах ...
Болит спина: что делать?
Дата 11 Май 2015 категория: Красота
Десятки упражнений, подходов и повторений, результат -заветные «кубики». Но мало кто учитывает, что в результате такого построения тренировочного процесса ...
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Здоровое питание – путь к красоте и здоровью
Дата 8 Сен 2014 категория: Диеты
Здоровое питание - это один из самых важнейших компонентов красоты и вашего здоровья. Верное питание окажет помощь не только оставаться в красивой форме, но и разрешит ощущать себя более неутомимой, легкой и дееспособной. Придерживаться ...
Фруктовые и овощные консервы – диета при заболеваниях
Дата 6 Сен 2014 категория: Диеты
Различные диетические овощные, а также фруктовые консервы на протяжении целого года снабжают лечебное питание нужными овощными и различными фруктовыми блюдами. При тучности и лечении диабета используют диетические фруктовые компоты из спелой черешни, абрикосов, еще ...
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Диетические супы для похудения
Дата 14 Ноя 2014 категория: Диеты
Многие диеты, предназначенные для похудения, легко заменяются употреблением диетических супов, благодаря чему совершенно не усложняется жизнь, а организм не изнуряется монодиетами.
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Куриное филе в мультиварке – советы по приготовлению
Дата 17 Сен 2015 категория: Кулинария
Приверженцы здорового питания, а также те, кто заботится о своей хорошей физической форме, знают, каким хорошим диетическим продуктом является ...
Сладкие пилюли кислых веков
Дата 1 Июль 2015 категория: Кулинария
На протяжении тысячелетий сладкий вкус оставался одним из наименее доступных человеку. Основным его источником оказывался почти исключительно мед. Сахар ...
Смешать, но не взбалтывать
Дата 25 Июнь 2015 категория: Кулинария
Утренние стаканчики с кофе давно пора заменить на порции вкусных и полезных смузи. Этот исключительно полезный и питательный коктейль просто ...