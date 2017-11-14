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Зимняя защита для волос

14 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Летом и сразу после него волосы чувствуют и выглядят как в рекламе – живые, блестящие и шелковистые. Заботиться о них тоже проще простого – питаться свежими овощами и фруктами, делать маски, ополаскивания и бальзамы из трав и ягод. Однако с приходом зимы у волос начинаются тяжёлые времена – на них губительно действуют резкие перепады температуры, сильный ветер, снег и зимний воздух. Зимой волосы особенно активно теряют влагу, как на улице, так и в помещениях под влиянием батарей и отопительных приборов. Из-за этого волосы выглядят тусклыми, начинают сечься, ломаться и постоянно электризуются. Прибавить к этому ещё и хлорированную воду, постоянный стресс, связанный с покраской, сушкой, вытяжкой утюжками, и питание, практически лишённое необходимых минералов и витаминов. Не добавляют красоты и здоровья шевелюре и ношение шапок, под которыми волосы перегреваются и не дышат. Таким образом, негативных факторов великое множество, однако есть и несложные способы решения проблем с волосами зимой, стоит лишь уделять им немного больше внимания и заботы.
Для начала нужно определить типа волос, чтобы подобрать оптимальную программу ухода и защиты. Для сухих волос спасительной в зимний период станет питательная маска с пальмовым маслом, которую нужно наносить на сухие волосы за десять-пятнадцать минут до мытья. Чуть больше времени нужно будет потратить на маску из картофеля, зато она дешевле и даже эффективнее. Для этого нужно сварить три-четыре картофелины в кожуре, почистить их, растереть до состояния кашицы и перемешать с двумя столовыми ложками сметаны или сливок. Перед мытьём головы полученную маску втереть в  корни волос и распределить по всей длине. Голову нужно утеплить плёнкой и сверху надеть шерстяную шапку или замотать махровым полотенцем. С этой «чалмой» нужно просидеть полчаса для максимального действия маски и затем смыть смесь тёплой водой и мягким шампунем. После мытья рекомендуется промыть волосы слабым раствором яблочного уксуса или лимонной кислоты из расчёта примерно одна чайная ложка на пять литров воды. Все средства для сухих волос (шампуни, бальзамы, маски, ополаскиватели) должны содержать необходимые питательные вещества. Косметику для волос лучше приобретать из одной серии, чтобы волосам не приходилось постоянно приспосабливаться.
Жирным волосам тоже требуется особый подход и защита. Для снижения активности сальных желез рекомендуется не мыть голову очень горячей водой и стараться сушить тёплым феном или вообще естественным способом, чтобы не разрушать природную защитную плёнку на волосах. Не обойтись жирным волосам и без специальных масок, которые впитывают кожное сало и, высыхая, легко вычёсываются из волос. Незаменимы и домашние маски, например, ещё одна картофельная. Нужно вымыть несколько сырых картофелин, натереть их на мелкой тёрке вместе с кожурой, добавить туда взбитый яичный белок и одну столовую ложку любого мёда. В получившуюся кашицу добавляют немного соли и чайную ложку толокна. Дальше всё то же самое, как и с маской для сухих волос – но для жирных её нужно держать двадцать минут и затем вымыть голову шампунем для жирных волос. После мытья промыть волосы водой с разведённой в ней столовой ложкой яблочного уксуса. Парикмахеры рекомендуют обладателям жирных волос не использовать средства для укладки на основе силикона и стараться меньше прикасаться руками к волосам, чтобы они меньше засаливались.
Смешанный тип волос больше остальных страдает в зимний период, корни волос становятся жирными, кончики сохнут и секутся, а волосы путаются больше, чем обычно. Здесь лучшим решением будет комбинирование средств для разных типов волос, т.е. шампуня для жирных, а бальзама для сухих, который лучше наносить только на кончики, не допуская его попадания на корни и кожу головы.
Зимой многих беспокоит также повышенное выпадение волос, которое можно уменьшить, применяя укрепляющие средства.

Чем и как укреплять волосы

Для укрепления и подпитки волос можно в домашних условиях сделать недорогую и действенную маску. Для этого нужно натереть на мелкой тёрке сырую морковь среднего размера смешать её с пятью каплями касторового масла, одной чайной ложкой сливой самой большой жирности и небольшим количеством крепкого чая. Смесь нанести на волосы, замотать их плёнкой и утеплить шерстяной шапкой или полотенцем. Через сорок минут вымыть волосы мягким шампунем и ополоснуть слабым раствором лимонной кислоты. Очень действенным для укрепления волос может быть и простой массаж, способствующий приливу крови к коже головы. Более того массаж усиливает благотворное действие масок и других укрепляющих средств. Мягко массировать кожу головы подушечками пальцев нужно как во время нанесения шампуня и ополаскивателя, так и в течение дня.
Зуд и раздражение – вот ещё неприятные спутники зимнего сезона, когда кожа чешется и шелушится, доставляя явный дискомфорт. Причина этого таится в недостатке солнечного света. Средством борьбы с шелушением является яблочная маска, которую нужно делать как минимум два раза в неделю. На мелкой тёрке нужно натереть сочное большое яблоко и полученную кашицу нанести на корни волос на тридцать минут. После этого вымыть волосы обычным шампунем и дать им высохнуть естественным способом. Помимо зуда многих зимой беспокоит и постоянная наэлектризованность волос. Многим известно, что нужно заменить пластмассовую расчёску на деревянную, или выбрать щётку с натуральными щетинками. Для уменьшения наэлектризованности парикмахеры рекомендуют после мытья наносить на жирные волосы немного пенки, а на сухие немного геля для волос, так как одним из их компонентов являются антистатические вещества. Поможет также при расчёсывании волос нанесение на них пару капель масла лаванды или розы. Это придаст блеск и здоровый вид ослабленным волосам.
Что касается укладки, то периодически зимой нужно давать волосам отдохнуть от неё или использовать народные средства, например, лимонный сок, ржаной хлеб или семя льна. Для этого после мытья нужно сполоснуть волосы разведённым в стакане соком половинки лимона, отваром из семян льна или настоем из ржаного хлеба, который был замочен в кипятке на два-три часа.


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