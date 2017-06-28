Живые цветы в вакууме – отличное украшение интерьера любого типа!

Романтические героини книжек, которые мы читали в школе по курсу классической литературы, хранили высушенные цветы, подаренные тайными (или явными) возлюбленными, в томиках стихов. В наше прогрессивное время подарить цветок или красивый букет – самая простая и доступная процедура. Однако чтобы надолго сохранить любимый презент, мы должны, пожалуй, уподобиться героиням давних романов, ведь, как бы ни был свеж букет и как бы мы ни старались, а цветы простоят в вазе неувядшими лишь несколько дней. Через четыре-пять дней шикарные дорогие нам композиции отправятся, увы… на свалку.

Живые цветы в вакууме!

Прекрасно, что и в таком деликатном цветочном вопросе наука пришла нам на помощь. Сейчас превосходные флористические композиции из живых цветов и растений могут стоять годами и не портиться! Таиландская компания Natural Flower Products Co., Ltd. производит цветочные композиции, которые будут радовать своих владельцев красотой и свежестью не менее 8 лет. При этом букеты не нужно поливать, ухаживать за ними, подкармливать удобрениями. Они просто будут стоять у вас дома и радовать глаз.

Цветы при этом остаются живыми, в своем первозданном виде, а сохранение его обеспечивается уникальным методом обезвоживания, без применения химических реактивов или других опасных веществ.

Красота в прозрачном стекле

Флористические композиции в стеклянных формах компания Natural Flower Products Co., Ltd. производит из различных компонентов, на любой вкус и в разных стилях. Чаще всего в букетах используются изысканные экзотические орхидеи и розы всех оттенков. Многочисленный персонал компании в райском уголке Таиланда каждый день работает над тем, чтобы в букеты попали самые свежие, яркие и безупречные цветы. В каталоге компании – более ста разнообразных композиций, на любой случай и для любой цели.

Не только подарок!

Конечно же, цветочная композиция в стекле – это чаще всего подарок. Причем не только для женщин, но зачастую их дарят и мужчинам. Такой подарок может быть и родным – для близких людей, и статусным – для важных и значимых партнеров. В любом случае это редкая вещь, а потому особо памятная и дорогая.

Однако флористические композиции в стеклянных формах могут служить и элементом декора для:

– жилых комнат

– офисных помещений

– развлекательных и досуговых заведений.

Такая композиция станет шикарным акцентом оформления, ключевой точкой интерьера.

Заказать – очень просто:

На официальном сайте компании Natural Flower Products выбрать и заказать подходящую вам композицию проще простого. В разделе представлен обширный каталог с описаниями и ценами, указаны контактные номера телефонов и информация по оплате и доставке.

Помните: в наше время хрупкая красота живых цветов может оставаться с вами почти вечность.