Живая ограда в дополнение к забору

Многим дача заменяет и море и горы, на ней можно отдохнуть, не уезжая далеко от города. Необременительные занятия по обустройству фазенды растворяют в себе тягостные думы о работе, оставляя их в буквальном смысле за забором. Хорошим дополнением к которому является живая изгородь, способная затмить собой даже самое красивое кирпичное или кованое ограждение.

Привычная живая изгородь, например, из боярышника или туи, служит не только декоративным целям, она еще и помогает уберечь участок от излишнего холода, задерживая ветер, или от зноя, сохраняя тень и прохладу.

Впрочем, не только эти два вида используются для создания зеленого забора: в ходу еще и липа и многие другие деревья.Единственное, что их всех объединяет, так это необходимость подстригания. Чтобы ограда выглядела не только естественно, но и красиво, за ней нужно ухаживать – подстригать и периодически проверять состояние веток, подравнивая их по мере необходимости.

Для подобного оформления подходит липа – она быстро восстанавливается и ее можно стричь, как угодно. Ну а специальный растительный грунт можно приобрести по ссылке.

Если желания возиться с садовыми ножницами нет, то можно посадить боярышник – высокая неформованная красивая ограда будет обеспечена. Учитывая, что сам он вырастает до четырех-шести метров в высоту, такую ограду будет видно издалека. Диаметр кроны может быть как три, так и четыре метра, что даст надежную защиту и от ветра и от солнца.

Чтобы не тратить время на подкормку, можно перед посадкой протянуть специальный перфорированный шланг, замаскировав его и периодически подавать по нему воду с удобрениями.