Сегодня, в этой статье, я хочу подробней остановиться на достаточно важной теме абсолютно для каждого кондитера – это пищевые красители. Сразу хочу отметить, что без них простой не обойтись, если вы задумали сделать совсем что-то необычное, как по внешнему виду, так и по вкусу.

Современные жидкие красители – это водные растворы красителей. Их применяют в наиболее высоких дозировках, чем аналогичные порошковые. Ну а к относительным минусам жидких красителей можно отнести только ограниченный срок их годности. Именно они чаще всего и применяются для окрашивания различных кремов, а также еще сахарной мастики. А еще такие красители удобно применять в специальном кулинарном аэрографе.

Как правило, жирорастворимые красители бывают в виде обычной жидкости, а еще гранул либо порошка. Ими удобно окрашивать белый шоколад, а также жирный крем. А вот если сравнить другие красители, какие с ними смешивать нельзя, жирорастворимые придают им необходимый цвет. Правда есть один минус – красители просто нельзя применять для всех сиропов и еще белкового крема.

Для всеобщего удобства использования всех жирорастворимых красителей, лично я рекомендую заготовить заранее концентраты. А для этого нужно взять небольшое количество качественного какао-масла и достаточно большое количество необходимого красителя. Растопить какао-масло следует вместе с самим красителем – только таким образом, данный краситель прекрасно соединяется с выбранным какао-маслом, не образуя неприятных комочков. Все готовые концентраты весьма удобно хранить в пищевых закрытых контейнерах, а при надобности использования быстро растопить и понемногу добавлять его в полностью растопленный шоколад.