Женский гольф: праздничный наряд и одежда на каждый день

Всякая женщина, следящая за модой, наверняка имеет в своём гардеробе гольф, и при этом не один. Это универсальный предмет одежды, который будет гармонично сочетаться и с джинсами, и с дамским костюмом, придавая его обладательнице дополнительный шарм.

С чем носить женский гольф

Классическая водолазка представляет собой топ, имеющий длинные рукава и высокую горловину. Она может иметь различную длину, и здесь многое зависит от возраста дамы и того образа, который она хочет создать. Молодые девушки предпочитают укороченные водолазки, длина которых не достигает и середины живота, что добавляет им лёгкости и изящества. Однако такой вариант вряд ли является подходящим для женщин в возрасте, и для них более предпочтительными будут удлинённые гольфы.

Наиболее распространённой является водолазка чёрного цвета, которая будет хорошо смотреться в следующих сочетаниях:

С брюками и джинсами. Особенно этот вид одежды популярен среди представительниц прекрасного пола невысокого роста, так как такое сочетание позволяет вытянуть силуэт, и дама в гольфе будет казаться выше.

С платьями с глубоким вырезом. Комбинация гольфа с таким платьем будет смотреться стильно и оригинальн6о.

С юбками любой длины и фасона.

Тёплый гольф: его особенности

Помимо того, что водолазка украшает свою хозяйку, она способна выполнять и чисто утилитарную функцию: будучи пошитой из плотного материала, она долго хранит тепло и согреет свою хозяйку в холодную погоду.

Для ношения в зимнюю погоду отлично подойдёт водолазка, изготовленная из однотонного материала. Комбинация водолазки с другим видом одежды должна создавать единую гамму – тёмное должно сочетаться с тёмным, а светлое – со светлым. Контрастности же следует избегать, так как в этом случае вы рискуете выглядеть излишне экстравагантно, что далеко не всегда бывает уместным.

Если тёплый вариант водолазки вы планируете носить в офис, то в этом случае она будет гармонично смотреться с модным удлинённым пальто и высокими сапогами. Водолазка – это тот предмет одежды, который подходит не только для повседневной носки, но и для вечеринок и фуршетов.

Если такое мероприятие запланировано в помещении, где будет достаточно прохладно, то туда вполне можно пойти в тёплом гольфе, одетом под платье-шифт. В таком наряде вы будете себя чувствовать вполне комфортно и точно не замёрзнете, а если дополните его туфлями на высоких каблуках и колготками тёмного цвета, то будете выглядеть вполне стильно. Подробное описание женских гольфов можно найти, перейдя по ссылке.