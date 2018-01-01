Женская одежда – мода 2018 года

Если вы хотите подчеркнуть свою элегантность и женственность, платье должно быть основным атрибутом вашего гардероба. Современные дизайнерские решения позволяют модницам выбрать одежду по душе, на любой размер, цвет и вкус. Этот год отличается большим разнообразием моделей, как женственных, так и в стиле «милитари», роскошных вечерних платьев и повседневных фасонов.

В 2018 году сохраняют актуальность платья любой длины – от пикантных, с глубокими вырезами, до по-королевски длинных макси. В новых коллекциях можно увидеть и женские сарафаны, которые дизайнеры украшают все, что можно себе представить. Для деловых женщин отлично подойдут платья-футляры, подчеркивающие статус и при этом сохраняющие женственность. Также в тренде этого сезона сумки Michael Kors, найти и выбрать которые можно по ссылке: сумки http://michaelkors.club/sumki/.

Ретро-стиль так же очень популярен в этом году. Предпочтения именитые дизайнеры отдают 50-м годам и эпохе барокко. Платья этого времени теперь украшаются современной отделкой, создавая оригинальный, на что не похожий образ. Вечерние наряды тоже отличаются многообразием. В моду вернулись платья-годе, которые превосходно сидят на всех женщинах и скрывают любые изъяны, так же модельеры по прежнему отдают предпочтение фасонам с А-образным силуэтом и ярко выраженным лифом.

Ассиметричный покрой присутствует практически в каждой коллекции 2018. Основная цветовая гамма, приветствуемая в этом сезоне – сочетание черного, белого и серого, пастельные оттенки, золотой и серебряный цвета. Популярными считают модели с растительно-цветочными принтами, «хищный» животный рисунок. Холодное время года оказало влияние и на выбор тканей для нарядов – в моде роскошь, викторианский стиль. Потому можно заметить обилие бархата, жаккарда, твида, шелка и кружева в коллекциях от ведущих модельных домов.

Разнообразие элементов декора на популярных моделях впечатляет: перья, рюши, мех, броские камни, вставки из кожи и металла – вот лишь немногое из того, что нам предложено в этом сезоне. Если вы хотите оставаться модной в любое время года, платье то, что вам нужно. Нежный струящийся наряд подчеркнет вашу женскую привлекательность, а строгое платье покажет всем ваш статус и деловой характер. Оставайтесь женщиной при любой моде и любой погоде!