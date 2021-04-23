Женская мода: зимние обувные тенденции

Представительницы слабого пола всегда очень трепетно относились к выбору обуви. Летние балетки, босоножки, туфельки с открытым носочком, это еще полбеды. Зимнюю обувь женщины выбирают долго и тщательно, не пропуская ни одного миллиметра.

У девушек к обуви относительно повышенные требования, которые она обязана соблюдать. Современная женская зимняя обувь обязательно должна быть удобной, функциональной, модной и долговечной. Конечно, идеальным вариантом бы было купить на суровую зиму минимум две пары, для работы и для выхода в свет, но если такого вы позволить себе не можете, то нужно выбирать тщательно, включая здравый смысл.

Качество, это, безусловно, главная черта, которая должна присутствовать в выборе обуви, но она также должна обладать модными тенденциями. Любая девушка с хорошим вкусом стиля может сказать, что внешний вид очень зависит от того, какая будет на человеке обувь, от этого же зависит и первое впечатление.

Практичность и красота

В дизайнерских произведениях, в коллекциях этой зимы, будут присутствовать самые разнообразные сапоги, которые могут поразить своими формами, материалами и стилем. Основной акцент, конечно же, остановиться на классике и романтическом стиле в совмещении с модой семидесятых годов. Каждая девушка может с уверенностью заметить, что мужчины очень обращают внимание на красивые женские ноги в шикарной стильной обуви.

Этой зимой будет преобладать ретро-стиль, который вы сможете найти как в одежде, и в аксессуарах, так и в обуви. Каблук тоже будет в моде. Но теперь вместо высокой шпильки будет преобладать обувь на толстом и устойчивом каблуке. Дизайнеры решили, что это зимой модели будут комфортными и удобными. Хоть женственности и изящности в такой массивной обуви маловато, зато специалисты позаботились, чтобы в осеннюю и зимнюю погоду модели были практичными.

Креативные идеи

К зиме дизайнеры поразят своим многообразием в оттенках. У модниц будет возможность подобрать себе пару обуви под верхнюю одежду. Новые сезон обещает, что материалы по фактуре и качеству будут смешаны. Преобладать будет атлас, замша, и думаем, что многие отдадут предпочтение змеиной коже и бархату. Кроме разных фактур, некоторые специалисты делали эксперименты в сочетании цветов и оттенков. Так что дорогие женщины, не бойтесь экспериментировать с обувью, делайте ваш внешний вид ярче и выразительнее.