Зеркало в интерьере помещения

Роль зеркала в интерьере

Как известно, в дизайне интерьера любые зеркала играют не последнюю роль. При этом зеркалам присущи разные роли в конкретном помещении. Давайте рассмотрим советы и полезные рекомендации по подбору зеркал для квартир и частных домов. При этом при их выборе нужно обязательно обращать все внимание на материалы, технологии изготовления, эстетические качества, стоимость, функциональность и серьезно отнестись к экологической безопасности изделий

Качество данных изделий зависит исключительно от конкретного материала, из которого изготовлено само зеркало: серебро, никель, легкий алюминий, возможно золото, хром, иногда еще встречается никель либо (крайне редко) палладий.

Для привычных нам бытовых зеркал чаще всего применяют либо алюминий, либо серебро. Иные металлы можно встретить в тех зеркалах, к каким предъявляются особые требования. Общая отражающая способность любых зеркал, имеющих серебряное качественное покрытие, намного выше, чем с любым другим алюминиевым покрытием. Также серебряные зеркала наиболее защищены от какой-либо влаги, однако имеют и наиболее высокую стоимость. Если Вам необходимо зеркало в ванную комнату с подсветкой, то купить и выбрать его можно по указанной ссылке. На сайте огромный выбор и вполне доступные цены.

Выбор зеркала

При выборе качественного зеркала важно учитывать, как оно в последствии повлияет на само восприятие выбранной комнаты. Зрительно увеличить пространство позволяют большие цветные зеркала специальной овальной формы, либо в форме панелей. Чем больше зеркало, тем наиболее светлее будет нам казаться данное помещение. Поэтому если у вас довольно небольшая комната с выходящими на север небольшими окнами, то следует остановиться на больших зеркалах. Зеркала больших размеров позволяют рассмотреть себя в полный рост. При этом их общая высота непременно должна быть не меньше одного метра.

Также важно определить связь между конструкцией зеркала и еще возложенной на ней функцией. Если же зеркало будет каждый день использоваться для обычного ежедневного ухода, то лучше выбирать конструкции с механизмами прямой регулировки (наклон или поворот зеркала). Помимо этого могут быть применены двойные системы, которые состоят из основного, а также дополнительного зеркала. Данные системы позволяют нам рассмотреть себя любимых со всех сторон. А цвет рамы нужно подбирать под общую цветовую гамму помещения.