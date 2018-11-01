Зеркала для прихожей: добавим света и пространства

Как с помощью зеркала для прихожей увеличить пространство

Как только пройден порог квартиры, первое, что бросается в глаза — это интерьер прихожей. Несколько минут пребывания в темной и тесной комнате, в которой нет окон, негативно сказывается на оценке всей квартиры. Если же прихожая хорошо освещена и просторна, это создаст приятное впечатление о доме в целом.

Лучше всего зрительно увеличить пространство в маленькой прихожей — установить зеркала и подобрать оптимальное освещение этой комнаты. Для начала нужно купить настенное зеркало в прихожую и сделать это можно на сайте liberta.ua. Там найдете огромный выбор моделей за вполне адекватные деньги. Тут нужно учитывать тот факт, что чем меньше комната, тем большее зеркало нужно устанавливать.

Обустраивая интерьер прихожей комнаты, важно правильно подобрать освещение. Следует использовать яркие светильники. Разместив их грамотно, можно зрительно увеличить маленькую прихожую и добавить ей пространства.

Зеркало и свет

Если направить свет от светильников вверх, это визуально сделает потолок выше. Для этого можно использовать осветительные приборы с подвижными головами. Они позволяют направлять свет в ту или иную часть помещения, делая ее более светлой. Такие светильники популярны в многокомнатных квартирах.

Главным минусом любой прихожей, как большой, так и маленькой, является недостаток естественного света. Используя наравне с общим освещением еще и местное, можно избавиться от бликов и теней. Чтобы добиться в прихожей еще большего свободного пространства, стены и потолок необходимо оформить в светлых тонах. Это поможет зрительно расширить маленькую комнату.

Важно грамотно подобрать место для размещения зеркала. Наиболее разумно расположить его вблизи входной двери. В таком случае, выходя из дома, всегда можно будет посмотреть на себя, поправить прическу, галстук и т.д. Иногда для экономии свободного места зеркало располагают прямо на двери. Это увеличивает свободное пространство в длину. Если поместить зеркала на боковых противоположных друг другу стенах, то прихожая заметно расширится.

Используя описанные приемы, можно легко превратить тесную и темную прихожую в просторную и светлую.