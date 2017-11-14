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Здоровое питание

14 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Здоровое питание всегда было в приоритете у тех, кто заботится о своём самочувствии и внешнем виде. Зимой, когда организм недополучает тепла, солнца и витаминов, здоровая пища, богатая витаминами и антиоксидантами,  становится одним из способов борьбы с авитаминозом и сезонной хандрой.

Такие нужные витамины и минералы

Основные витамины, баланс которых следует тщательно поддерживать в организме зимой, это витамин С, D, A, E.
Известно, что витамин С помогает организму противостоять инфекциям и вирусам, особенно активным в зимний период. Помимо цитрусов, больше всего этого витамина содержится в облепихе, клюкве, смородине и даже в болгарском перце. Восполнить недостаток витамина С смогут помочь также красный чай каркаде и отвары шиповника, китайского лимонника и мелиссы. Последние известны также своими релаксирующими свойствами, так что оптимально их будет пить перед сном.
Известные как витамины красоты, витамин Е и А (ретинол) отлично помогают защитить кожу от воздействия низкой температуры и сильного ветра. Самый простой и быстрый способ напитать организм этим чудодейственным витамином Е, это принимать в день по 2 столовые ложки качественного нерафинированного растительного масла. Ретинола больше всего содержится в моркови. Однако следует помнить, что он жирорастворим и поэтому морковь нужно употреблять с растительным маслом. Это же касается и морковного сока, который лучше усвоится, если добавить в него несколько капель растительного масла.
Больше всего жителям нашей страны не хватает в осенне-зимний период солнечного витамина – витамина D. Восполнить его баланс в организме отлично помогают куриные и перепелиные яйца, печень трески и молочные продукты. Для  поддержания иммунитета и хорошего самочувствия зимой не стоит забывать и про минералы, такие как железо, цинк, селен и другие. Наиболее богаты этими минералами сыр, морские водоросли, орехи, сухофрукты и зелёные овощи.
Не стоит забывать и о том, что содержание витаминов и минералов в организме резко сокращается при употреблении  сахара, поэтому специалисты рекомендуют заменять его более полезными сухофруктами, мёдом или рисовым сиропом, которые не только вкусные, но и полезные.

Сухофрукты – витамины в чистом виде.

Сухофрукты смело можно назвать палочкой выручалочкой организма и не только в зимний период. Они вкусные, полезные, а в сочетании с орехами очень питательные и моментально поднимают тонус и наполняют жизненной энергией. Сухофрукты являются кладезем витаминов и микроэлементов, и кроме того они содержат полезную фруктозу, которая удовлетворяет потребность в сладком и не вредит фигуре и здоровью. По статистике уже через полторы-две недели употребления в пищу сухофруктов улучшается цвет лица и состояние кожи, укрепляются волосы и ногти, и пропадает авитаминоз. Рекомендуется употреблять просто вымытые или предварительно замоченные сухофрукты, но не варить их, чтобы не разрушались ценнейшие витамины. Ежедневное употребление в пищу сухофруктов полезнее даже, чем свежих фруктов, как из-за большей концентрации полезных веществ, так и по причине того, что зимой свежие фрукты и овощи в целях продления срока их хранения зачастую обрабатывают разными химикатами.
Велик и разнообразен ассортимент сухофруктов, и каждый из них обладает уникальным набором полезных свойств. Например, сушёные яблоки полезны для профилактики гриппа и заболеваний сердца, т.к. содержат железо, кальций, витамины С, Е, В6 и другие. Также в рационе людей страдающих сердечными заболеваниями,  гипертонией, аритмией должен обязательно содержаться изюм. Он содержит калий, бор и марганец, которые также полезны для профилактики остеопороза и проблем с щитовидной железой. Сушёная груша необходима для активной работы мозга и помогает нормализовать работу кишечника благодаря большому количеству нерастворимой клетчатки. Самый популярный и любимый многими чернослив содержит сахарозу, дубильные вещества, много железа и витаминов, поэтому его рекомендуют как одно из основных средств при анемии, авитаминозе и дефиците железа. Чернослив оптимизирует обмен углеводов, повышает стрессоустойчивость и устраняет чувство тревоги. Избавится от зимней болезненной бледности, и придать лицу здоровый цвет поможет сушёный инжир. В народной медицине его ещё активно используют для лечения простуды и сухого кашля. Для этого 5-6 штук инжира нужно залить стаканом кипящего молока, остудить и растереть в кашицу. Принимать по полстакана три раза в день в тёплом виде. Самым известным источником энергии, которая так необходима зимой, по праву называют финики. В них даже были обнаружены вещества, которые по составу близки аптечному аспирину, поэтому эти сухофрукты издревле использовались для лечения головной боли и простудных заболеваний.
Выбирая себе полезный рацион,  на зиму следует также понимать отличие сухофруктов и цукатов. Цукаты, это тоже сушёные фрукты или их корочки, которые имеют яркую окраску, но основное отличие их в том, что они сначала засахариваются, а потом только высушиваются, так что они скорее красивые, нежели полезные. Сухофрукты не такие яркие и часто имеют неровный окрас, т.к. они засушены естественным способом, например курага и изюм не жёлтые, а тёмные, т.к при высушивании они темнеют. Но внешняя неказистость сполна окупается массой полезных свойств сухофруктов.


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