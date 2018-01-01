Здоровье женщины: гинекология – инфекции и их лечение.

Сегодня мы поговорим об инфекционных заболеваниях. Одна из наук, дающая возможность сохранить хрупкое здоровье – гинекология. Заболевания поджидают везде – нервное расстройство, неосторожный секс с прекрасным принцем, одежда не по погоде и — достаточно! Можно записывать очередную скучнейшую историю посещения гинекологического отделения для лечения болезни.

Консультация у врача позволяет выявить многие инфекции. Коварство инфекций в гинекологии оказывается в том, что не каждое из инфекций столь ярко проявляются, как гонорея или сифилис. Как правило, инфекции в гинекологии развиваются в теле, не обнаруживая себя. Например, заражения трихомонозом, гарднереллезом, микоплазмозом, хламидиозом. Не подозревающая ничего женщина передает гинекологическую инфекцию своему партнеру или малышу во время внутриутробного развития. Вот почему нужен опытный врач гинеколог, найти которого можно по указанной ссылке.

Никогда не пытайтесь приобретать антибиотики, пытаясь в качестве профилактики сами не зная чего, успокоить воспаление или понизить температуру. Понятно, что заболевания, в частности гинекология – инфекции и их лечение это не повод для веселья!

Для того, чтобы указать на название инфекции и прописать действенное лечение, антибиотики, врач-гинеколог должен взять анализы. Процесс определения инфекции содержит некоторые пункты:

Диагностика ДНК;

Иммунологические исследования;

Специальные методы обследования (кольпоскопия);

Бактериологическое изучение;

Бактериоскопия – взятие мазка на флору в гинекологии (на присутствие кокков, грибов, трихомонад, ключевых клеток, мелкой палочки, лейкоцитов);

Гинекологический осмотр;

Выслушивание жалоб.

На основании тщательного изучения врач-гинеколог пропишет препарат, воздействующий на ту разновидность инфекции гинекологии, что обнаружен у пациентки.

Некоторым людям, гинекологу очень затруднительно бывает установить инфекцию, если в материале для анализа на разновидность инфекции имеется много лейкоцитов. Повышение числа лейкоцитов в гинекологии – это ответ на инфекцию иммунитета. Тогда на начальном этапе назначают общее лечение антибиотиками широкого действия, а на втором этапе проводят дополнительные анализы.

Добавим, чтобы история болезни по гинекологии не получилась трагедией, придерживайтесь следующего простого правила: все опасения и страхи относите в женскую консультацию к врачу-гинекологу. Лучше обратиться в гинекологию в районной поликлинике Осинников или вашего города. Не надо надеяться на то, что заболевание «само собой пройдет», всегда лучше лишний раз съездить к гинекологу, чем в не очень прекрасный день узнать про болезни по гинекологии. Плановое посещение гинекологии города Осинники необходимо как в целях раннего обнаружения заболеваний, так и в целях проведения профилактического мероприятия.