Застывшие мгновенья, хранимые нами с любовью

На заре развития фотографии процесс запечатления себя любимого или всей семьи на стеклянной пластинке был волнующим и долгим. К нему готовились, ходили к парикмахеру и принаряжались. А потом долгие минуты сидения (стояния) в полной неподвижности перед таинственным глазком камеры.

Зато потом!.. Каждую фотографию бережно хранили, рассматривали часами и удивлялись. Ведь на бумаге были не только знакомые лица. Часто людей поражал фон, на котором красовались герои снимка. Экзотические пейзажи, пальмы, морской прибой и вдалеке − белый корабль.

С тех пор прошло много лет, и теперь каждый сам себе фотограф. Массовое увлечение селфи вообще уничтожает такое понятие, как портретная съемка, низводя настоящее искусство к простому нажатию на кнопку.

Однако традиция делать на память снимки о семейных праздниках или торжественных событиях продолжает жить. А разнообразить фотографии и сделать их совсем необычными способны различные приемы, которые сегодня доступны каждому человеку. Посоветовать, как сделать домашнюю фотосессию интересной и уникальной, любезно согласились специалисты из Творческой мастерской ″Kiev Sweet Home″. Более подробную информацию и все необходимое можно найти по адресу https://kiev-sweet-home.com.ua.

В условиях домашней фотосъемки фон имеет не меньшее значение, чем ему придавали еще в конце XIX-го века. В качестве простого примера можно выбрать памятные снимки о детском празднике. Каждому из приглашенных детей на торжество будет интересно сфотографироваться со сказочными героями или персонажами любимых мультиков. И для этого совершенно не обязательно брать напрокат дорогостоящие костюмы, а присутствующим взрослым становиться на время аниматорами.

Самое простое и бюджетное решение − заказать необходимый набор изображений на виниловой пленке. Она легко моется, служит годами и ее просто закрепить на любой гладкой поверхности. А что должно быть там изображено подскажет Ваша фантазия и пожелания ребенка. Такие постеры можно выбрать готовые или заказать по собственным эскизам. Размер их может быть самый разный. Вплоть до изображения в полный человеческий рост.

Если это не просто детский утренник, а торжество, посвященное определенному событию, например, дню рождения, в фоне может присутствовать красиво оформленная дата события. Есть и еще один секрет, который станет сюрпризом для всех присутствующих через несколько дней.

Перед праздником можно заказать постер по собственному или предложенному дизайнерами эскизу в формате настенного календаря. После завершения праздника и отбора самых интересных фотографий достаточно отослать их в Творческую мастерскую, где они будут размещены в заранее предусмотренных для этого местах. Постеры будут отпечатаны в требуемом количестве экземпляров в самые короткие сроки. После чего каждый из присутствующих на празднике через некоторое время получит свой экземпляр. Причем постеры могут быт именными. Отличный подарок на память!

Тот же прием можно использовать и на семейных торжествах. Разумеется, тематика фона будет иная. Но в любом случае ее выбираете Вы!