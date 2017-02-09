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Заказ доставки букетов к свадьбе

9 Февраль 2017
Категория: Популярное

Свадьба представляет собой торжество, на котором заняты абсолютно все, начиная от невесты, заканчивая родственниками. Именно в этот важный для будущей семьи день имеется огромное количество хлопот. Доставка цветов от TORY ART. значительно облегчить свадебную суматоху и поможет сделать этот день идеальным. Во-первых, никому не придётся ехать за букетом невесты, его привезут точно в назначенное время и место в наилучшем виде. Букет выбирается заранее и его состав досконально оговаривается с профессиональными флористами. По желанию можно обговорить возможность предварительного просмотра композиции, так её фотографию вышлют заказчику для оценки и утверждения на адрес электронной почты. Каждый букет подбирается индивидуально: он может соответствовать типу внешности невесты, её платью, оттенку глаз, макияжу, причёске. Главное одно – он должен находиться в абсолютной гармонии со своей обладательницей, как бы сливаясь с ней в одно целое.

При заказе букета вам предстоит обсудить каждую мелочь, ведь на самом деле выбор композиции невесты – это очень важный, ответственный момент. Здесь важно абсолютно всё: количество цветов, их размер, форма, цветовая гамма, оттенки, аксессуары. Можно договориться о выезде флориста на дом и обсудить все детали, не торопясь в уютной домашней обстановке.

Помимо букета невесты каждому желающему предоставляется возможность заказа, курьерской доставки и непосредственного украшения зала, в котором будет проходить торжество. Дизайн обсуждается заранее и готовится к определённому дню. Украшения могут быть выполнены из искусственных, настоящих цветов, с дополнениями тканей, специализированных элементов декора. Вы можете описать и показать флористам свой идеальный дизайн, а можете полностью положиться на их вкус. Весьма приятно, что к тому времени, как все гости войдут в зал для празднования, он уже будет украшен изумительными цветами, а общая композиция создаст романтическую трогательную, но в то же время элегантную и роскошную атмосферу. Украшаются не только столы и стулья, но и все окружающие предметы. Молодожёнам наверняка будет крайне приятно идти по красной ковровой дорожке, усыпанной лепестками роз.

Салоны и магазины, специализирующиеся на создании цветочных композиций предлагают услуги по созданию бутоньерок для подружек невесты, родителей, маленьких детей, а также букетов-дублёров, без которых не обходится ни одна свадьба.

Многие магазины цветов при доставке букетов делают своим клиентам приятные сюрпризы: карты со скидками, купоны на участие в акциях, приятные дополнительные мелочи. Заказывая доставку букета заранее, вы не только экономите своё время и силы, но и обеспечиваете его прибытие в наилучшем виде в точно указанный срок, что крайне важно в поминутно расписанный день бракосочетания.


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