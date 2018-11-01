Зачем устанавливать вокруг домашнего пруда освещение?

На сайте https://sunsun.ua/shop/prud-svet/index.html можно приобрести прудовые светильники. Этот аксессуар стал очень популярным в наше время, так как домашний пруд—уже далеко не редкое явление на дачах и в загородных домах. Сделать его можно самостоятельно, если знать основные правила. Освещение играет значительную роль в оформлении. Благодаря ему создается особая, неповторимая атмосфера, даже сказочная, где свет и тени создают изумительные спецэффекты. Для всего этого нужны специальные, современные устройства и дополнительные аксессуары. Освещение устанавливается вокруг пруда или под водой, а есть даже плавающий вид светильников, в общем фантазии и творчеству есть где разыграться. Разноцветные линзы светильников полностью меняют восприятие домашнего водоема.

В основном светильники для домашних прудов состоят из светодиодных или галогенных ламп. Лучше всего, чтобы они все работали от трансформатора, а не прямо от сети. Существуют виды подводных светильников, которые устанавливают и вокруг пруда. Они герметичны, поэтому, им не страшны воздействия внешней среды. Если оборудование не предназначено, чтобы устанавливать его снаружи, не нарушайте правила безопасности. Монтаж освещения в домашнем пруду лучше доверить специалисту.

Освещением стоит заниматься на финишном этапе создания домашнего пруда, когда он уже заселен растениями или другими подводными жителями. Освещение для пруда не только декоративную функцию выполняет. Оно создается для того, чтобы во дворе даже ночью было безопасно, иначе вы не увидите пруд и упадете в него. Не нужно много светодиодов на берегу, вы нарушите загадочность и сказочность пруда, ведь он будет неравномерно освещаться. Светильники бывают прожекторными и узконаправленными. Это тоже важно при выборе, ведь они освещают разную площадь. Сочетание белых, желтых и синих ламп в осветительных приборах для пруда—самое правильное. Можно выбрать модель светильника, которую закапывают, а можно с подставкой. Форму плафона тоже нужно уметь правильно выбрать. Вверх будет направлять луч света круглый плафон, а плафон-гриб направит луч вниз. Подводные модели закапывают или же привязывают к ним грузы, которые их там держат.

Изучите, какие условия и глубину может выдержать светильник, но если вы поместите его сильно глубоко, свет будет очень слабый и нужного эффекта вы не добьетесь. Для глубины используют в основном прожекторы. Можно выбрать светильники, что меняют цвет свечения, но учитывайте общий вид пруда и территории, что рядом с ним, чтобы все смотрелось уместно и гармонично.