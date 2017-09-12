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Зачатие ребенка, начало беременности. Оплодотворение яйцеклетки.

12 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Мы очень редко задумываемся, как же это прекрасно когда на свет появляется еще один человек. Как он появляется всего из одной клетки, какие при этом происходят изменения. Этот ребенок меняет всю нашу жизнь, мы смотрим на нее совсем по-другому, не как это было раньше. Какое это чудо посмотреть в глаза этому малышу, ведь они такие мудрые и видящие нас насквозь.

Беременность у женщин длится девять месяцев, хотя врачи привыкли считать сроки до рождения ребенка по неделям. Ребенок рождается или появляется на свет через 40 недель после начала беременности, можно считать также по лунным месяцам. Их получается 10 и продолжительность одного такого месяца равна 28-ми дням – один менструальный цикл у женщины.

В связи с этим в календаре беременности отмечено не девять, а десять лунных месяцев. По этому календарю женщина может следить за изменениями, которые протекают у нее в организме, ей удобнее следовать рекомендациям врача и подсчитать, сколько же времени осталось до рождения ребенка.

В беременности можно выделить три части. Первая часть – строение органов, которые будут поддерживать его жизнь, и тела плода. Вторая часть – построение системы организма ребенка. Третья – подготовка к появлению на свет.

Как происходит процесс оплодотворения оплодотворение яйцеклетки, зачатие ребенка

Перед тем, как клетка мужского организма соединится с женской клеткой, проходит 3-6 часов. При передвижении сперматозоиды не совершают остановок. На их пути выстраиваются преграды, поэтому не все сперматозоиды доходят до конца, остаются самые сильные, а слабые отсеиваются. В конце яйцеклетку оплодотворять будет только один избранный сперматозоид. Если у Вас не получается забеременеть обычным путем, то рекомендуем искусственное оплодотворение в клинике, которую можно найти по ссылке: https://ivfclinic.com.ua/eko-iksi-oplodotvorenie или зайти на сайт ivfclinic.com.ua.

Оплодотворение происходит после того, как сперматозоид пройдет через оболочку женской яйцеклетки. Сразу начинается перестройка организма, для того, чтобы сохранить беременность. Понижается иммунитет, чтобы организм не принял яйцеклетку за опасный объект, меняются химические реакции и уже по-другому распределяется иннервация матки.

В период оплодотворения из двух клеток – мужских и женских с половинным набором хромосом – образуется одна зигота. По этому образованию определяют пол ребенка, цвет глаз, характер, форма ушей. Оно имеет особый и неповторимый генетический код – ДНК. Зигота расположена в фаллопиевой трубе. Она опускается в матку на 7-ой день и ищет место для прикрепления.

В первую неделю питание матери не так важно для будущего ребенка, так как он получает его из желтого тела, принесенного заботливой яйцеклеткой. Однако после того, как яйцо прикрепилось к стенке матки, становится важным и питание женщины, и ее образ жизни. Развитие эмбриона теперь полностью зависит от вашего состояния.

Эмбрион прикрепляется к стенке матки и зарывается в нее. Этот этап называют имплантацией, и длится он в среднем сорок часов. Происходит деление наружных клеток и их внедрение в слизистую оболочку матки. Там они довольно стремительно разрастаются. Появившиеся внутри разветвлений кровеносные сосуды превращаются в плаценту. Он выполняют питательную функцию для нового организма до самого рождения. Из зародышевого узелка появляется тело будущего малыша, а из клеток на поверхности – пуповина, плацента, околоплодный пузырь. Они нужны для обеспечения безопасности ребенка.

Беременность можно разделить на 3 части. Первая – строение органов и тела плода. Вторая – формирование систем организма. Третья часть – подготовка к появлению на свет. Амнион – околоплодный пузырь. Он имеет вид мешочка, который полон сладковатой жидкости. Вода защищает плод от давления стенок матки, ударов, шума, перепадов температур. К тому же она благоприятна для обмена веществ.

Плацента – это уникальный орган, источник жизни. Она переносит кровь, наполненную кислородом, от матери в пуповинную вену ребенка и затем забирает из артерий продукты распада и шлаки и выводит их и организма. Для малыша она играет роль как легкие, почки, органы пищеварения. Кроме того она фильтрует организм, создает преграду бактериям и вирусам.

Также в плаценте вырабатываются гормоны и биологически активнее вещества. Эти элементы играют важную роль в развитие организма будущего ребенка. Тело ребенка с плацентой соединяет пуповина. По ее сосудам течет кровь от матери к малышу и в обратном направлении. Ребенок хорошо устроился и начинает свое развитие.


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