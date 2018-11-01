Язва желудка — непростая болячка

Заболевания желудочно-кишечного тракта – настоящий бич современных людей. Причем страдают как молодые, так и старые, как мужчины, так и женщины. Впрочем надо отметить, что если говорить о такой напасти, как язвенная болезнь желудка (ЯБЖ), — мужчины болеют этим чаще.

Однако ЯБЖ у женщин имеет свои специфические особенности, связанные с гормональными показателями, возрастом и т.п.

Куда обратиться за помощью?

Интересен тот факт, что, как полагают ведущие специалисты в области заболеваний пищеварения, язва желудка чаще всего вовсе не следствие неправильного питания, стресса или эндокринных заболеваний (хотя порой эти факторы и являются основной причиной ЯБЖ). В 80% случаев причиной ЯБЖ, а также гастритов и гастроденитов, язвы двенадцатиперстной кишки и многих других болезней пищеварительной системы, является — как ни странно это звучит — инфекция, бактерии под названием Helicobacter pylori (хеликобактер пилори).

До их пор точно не известно, каким образом эта бактерия попадает в желудочно-кишечный тракт. Впрочем, в любом случае ЯБЖ считается полиморфологическим, возникающим вследствие целого комплекса причин, заболеванием. Надо также заметить, что язва очень индивидуальна, у каждого язвенника – своя язва. Лучше всего сразу обратиться в отделение гастроэнтерологии. Записаться на прием можно на сайте semdoc.dp.ua.

Поэтому следует с осторожностью принимать советы тех, кто, к примеру, утверждает, что сам вылечил язву желудка, поскольку то, что подошло одному человеку, вовсе не обязательно поможет другому. Особенно это касается женщин, ведь течение ЯБЖ очень зависит от гормонального фона, и у женщины в климаксическом возрасте будет выглядеть совершенно иначе, чем у молодой девушки, не говоря уже о язве желудка у беременных, больных диабетом, страдающих имуннодефицитными заболеваниями (напр. рассеянный склероз, склеродермия и проч.).

Правила питания

Однако есть некоторые общие правила питания, которые, независимо от причины и тяжести ЯБЖ в каждом конкретном случае, стоит знать каждому больному язвой желудка.

Принцип тут довольно прост: необходимо избегать всего, что может раздражать воспаление и саму рану. Питаться необходимо не менее пяти раз в день, небольшими порциями, ни в коем случае не переедать. Не стоит употреблять жирную, острую и пересоленную пищу, слишком горячие или холодные блюда, газированные напитки. Осторожнее с алкоголем – спирт может сильно «обжечь» рану.

Необходимо включать в свой рацион различные каши, кисели, молоко и молочные продукты. Следует избегать грубых овощей с большим количеством клетчатки (капуста, огурцы), хлеб лучше всего белый, подсушенный.

В период обострения назначается уже радикальная диета: шестиразовое питание, исключительно жидкая, слизистая пища. Однако лучше придеоживаться основных правил питания, дабы не доводить до обострения, ведь это не только пищевые ограничения, но и боли, тошнота, рвота.

Однако язва не является приговором и концом нормальной жизни. Существует множество современных подходов и лекарств, в области гастроэнтерологии постоянно делаются новые открытия. Так что даже если случилась такая напасть, как ЯБЖ, — право, не стоит отчаиваться.