Что такое хирургическая стоматология

Современная хирургическая стоматология – это отдельный раздел стоматологии, какой специализируется на проведении неотложных оперативных вмешательств происходящих в полости рта:на твердых и мягких тканях. Сегодня основной целью хирургической стоматологии выступает максимальное сохранение самих зубов. Функции опытного хирурга-стоматолога в наше время не ограничиваются просто удалением зубов. Нынешние достижения в стоматологии уже сегодня позволяют проводить достаточно эффективное лечение различных заболеваний и как можно эффективнее сохранять зубы. Различные хирургические методы применяются врачом для лечения всевозможных воспалений, опухолевых процессов, а еще механических повреждений, разных врождённых и также приобретённых деформаций, ну и остальных дефектов. Стоматологическая хирургия довольно тесно связана с иными стоматологическими специальностями: терапия, ортодонтия, ортопедия.

Очень часто комплексное лечение отдельных стоматологических заболеваний включает в себя целый ряд лечебных мероприятий, проводимые последовательно с применением определенных методов терапевтической, хирургической, а еще ортодонтической, а также ортопедической стоматологии. Все эти процессы связаны воедино. Рекомендуем сразу обращаться к настоящим профессионалам – клинику lapchenko.clinic по указанной ссылке.

К стоматологу-хирургу рекомендуем обращаться в следующих случаях:

– наличия каких-то механических травм всей челюстно-лицевой системы;

– наличие показаний к удалению зубов;

– наличия у вас области инфекции, какую просто невозможно вылечить различными терапевтическими методами;

– врождённые либо приобретённые дефекты в челюстно-лицевой области;

– присутствие сверхкомплектных либо ретенированных зубов;

– ярко выраженные воспалительные процессы в полости рта;

– показания для проведения ортопедического, пародонтологического, а также ортодонтологического лечения.

Любой лечащий врач перед началом проведения процедуры четко продумывает план лечения, а также сначала делает рентгеновский снимок, дабы видеть всю необходимую картину у больного.

Все лечебные процедуры подходят под качественной местной анестезией и во время проведения операции вы будете себя чувствовать достаточно комфортно.

По материалам сайта lapchenko.clinic.