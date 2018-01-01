Что такое хирургическая стоматология
Современная хирургическая стоматология – это отдельный раздел стоматологии, какой специализируется на проведении неотложных оперативных вмешательств происходящих в полости рта:на твердых и мягких тканях. Сегодня основной целью хирургической стоматологии выступает максимальное сохранение самих зубов. Функции опытного хирурга-стоматолога в наше время не ограничиваются просто удалением зубов. Нынешние достижения в стоматологии уже сегодня позволяют проводить достаточно эффективное лечение различных заболеваний и как можно эффективнее сохранять зубы. Различные хирургические методы применяются врачом для лечения всевозможных воспалений, опухолевых процессов, а еще механических повреждений, разных врождённых и также приобретённых деформаций, ну и остальных дефектов. Стоматологическая хирургия довольно тесно связана с иными стоматологическими специальностями: терапия, ортодонтия, ортопедия.
Очень часто комплексное лечение отдельных стоматологических заболеваний включает в себя целый ряд лечебных мероприятий, проводимые последовательно с применением определенных методов терапевтической, хирургической, а еще ортодонтической, а также ортопедической стоматологии. Все эти процессы связаны воедино. Рекомендуем сразу обращаться к настоящим профессионалам – клинику lapchenko.clinic по указанной ссылке.
К стоматологу-хирургу рекомендуем обращаться в следующих случаях:
– наличия каких-то механических травм всей челюстно-лицевой системы;
– наличие показаний к удалению зубов;
– наличия у вас области инфекции, какую просто невозможно вылечить различными терапевтическими методами;
– врождённые либо приобретённые дефекты в челюстно-лицевой области;
– присутствие сверхкомплектных либо ретенированных зубов;
– ярко выраженные воспалительные процессы в полости рта;
– показания для проведения ортопедического, пародонтологического, а также ортодонтологического лечения.
Любой лечащий врач перед началом проведения процедуры четко продумывает план лечения, а также сначала делает рентгеновский снимок, дабы видеть всю необходимую картину у больного.
Все лечебные процедуры подходят под качественной местной анестезией и во время проведения операции вы будете себя чувствовать достаточно комфортно.
По материалам сайта lapchenko.clinic.