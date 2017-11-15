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WELLNESS и SPA: в чем отличия?

15 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

В последнее время в странах СНГ прочно вошло в моду посещение салонов красоты. Но если раньше в своих названиях салоны использовали одно непонятное слово «SPA», то сейчас появилось еще одно – «wellness». Давайте посмотрим, что же все-таки они означают и чем отличаются. Понятие «wellness» появилось еще в 1654 году, но в повседневном обиходе оно не прижилось. Но в 50-х годах прошлого века оно вновь появилось благодаря американскому доктору Хэлберту Дану. Тогда же вместе с понятием «wellness» зародилась целая философия «wellness». В основе лежит представление о том, что здоровье человека зависит не только от физического благополучия, но и от здоровья тела, души и раз ума.

Термин «wellness» разнообразно применяется для определения состояния полного физического и душевного благополучия. Но какое отношение все это имеет к салону красоты? Самое прямое. Это понятие применяется для продвижения товаров и услуг, помогающих улучшить состояние здоровья человека, его самочувствие. Из-за того, что диапазон употребления данного слова широк, существует множество различных, иногда противоречивых мнений, которые отражают его смысл:Самое распространенное значение – комплекс услуг, представляющих собой различные физические упражнения. Эти услуги предоставляют в основном фитнес-клубы. Второе – понятие «wellness» объединяет под собой различное биомедицинское, спортивное оборудование и оборудование для реабилитации. Третье значение – это гармония души и тела. И это понятие больше всего подходит салонам красоты. И последнее, четвертое значение отражает стиль жизни современного человека.

Итак, в чем отличие «wellness» от SPA? Понятие SPA произошло от латинского выражения «sanus per aqua» — что означает «оздоровление через воду», а понятие WELLNESS произошло от английского выражения «optimal well being» – что значит «оптимальное здоровье, благополучие». Первоначальный смысл SPA связан с водой, а смыслWELLNESS заключался в состоянии здоровья человека. SPA направлено на улучшение общего состояния человека с помощью различных водных процедур и продуктов водной среды, включающие уход за телом и лицом, а также духовные программы. В то время как WELLNESS способствует осознанию человеком важности достижения гармонии между физическим и душевным благополучием через различные мероприятия. Основная цель SPA – расслабление, достижение душевной гармонии и красоты. У WELLNESS основная цель – это достижение физического и душевного благополучия. В любом случае, достижение гармонии души и тела завит от вас, а салоны красоты – это инструмент, который может вам в этом помочь.


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