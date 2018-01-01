Высокая температура у ребенка

Повышение температуры говорит о том, что организм начал вырабатывать интерферон-специальный белок, который борется с инфекцией и уничтожает вирусы. Повышение температуры считается одним из признаков начинающегося заболевания: гриппа, ОРВИ, отита, заболеваний верхних дыхательный путей, кишечной инфекции.

Показатели температуры зависят от возраста ребенка, времени суток и физического состояния. У новорожденного обычно температура тела около 37 градусов, у детей постарше 36.6. Утром температура более низкая, чем вечером. Не стоит забывать, что после активных игр температура повышается. Для некоторых детей нормальной является немного повышенная температура тела- это является индивидуальной особенностью организма (при отсутствии проблем со здоровьем).

Не заставляйте ребенка есть, ведь организм бросил все силы на борьбу с болезнью. Если ребенок все же попросил есть, лучше всего предложить овощной супчик, картофельное пюре и тушеные овощи. Откажитесь от молочных продуктов, сладостей, винограда, сдобы. При высокой температуре данные продукты могут забродить в кишечнике.

Дети по-разному переносят повышение температуры. Один будет подвижен и игрив, а у другого ребенка может быть ломота в теле, слабость или судороги. При появлении судорог необходимо сразу же дать жаропонижающее и немедленно позвонить и заказать вызов врача на дом . Если же ребенок чувствует себя нормально, можно попытаться сбить температуру без медикаментозных средств. Во-первых, проветривать чаще комнату. Наиболее оптимальная температура должно быть 18 градусов. Учтите, что ребенок не должен мерзнуть! Оденьте его потеплее. Во-вторых, необходимо давать много теплого питья. Вместе с потом уйдет и тепло. Давайте компоты, морсы, отвары трав, воду. чай с малиной.

Чем снять жар?

Помните, что с помощью лекарств можно убрать жар и болевые ощущения, но никак не вылечить заболевание, провоцирующее повышение температуры. Грудничкам можно поставить свечи, они мягко и постепенно снижают температуру.Если свечи не помогают, необходимо принять препарат на основе парацетамола. Сейчас выпускают много сиропов на основе парацетамола, они имеют сладкий вкус и ребенок с радостью выпьет сладкое лекарство. Хороший результат дает обтирание уксусом, разведенным с водой в пропорции 1:4. Будьте осторожны, ведь уксусные пары могут вызвать аллергическую реакцию. И всегда помните, что мамина любовь-это лучшее лекарство!