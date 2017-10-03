Выращиваем томаты разных сортов

Есть много сортов томата: Акварель, Эльдорадо, Рапунцель, Мазарини, Триумф и другие. Среди них есть и кислые, и горькие, и сладкие, также маленькие, большие, круглые, овальные. Несмотря на большое количество разновидностей, технология выращивания их, фактически не отличается.

Семена и рассада

Очень важно правильно подготовить семена томата. Если они свежие, то их сразу можно высевать в грунт. Если же семена сухие, то надо сначала позволить им набухнуть. Предварительно (как в первом, так и во втором варианте) надо осуществить доскональный осмотр семян и разделить дефектные и пригодные. На этом этапе поможет раствор соли: на один литр воды – 30-40 грамм пищевой соли. Затем разместить в нее все семена приблизительно на 10 мин. После, семена, которые утонули, надо собрать и промыть чистой водой, а те, что держатся на поверхности – выбросить. Далее семенам надо обеспечить благоприятную обстановку, чтобы они набухли. На данном этапе необходимо:

В неглубокие ёмкости разложить, увлажнённые водой, салфетки или ткань, а сверху разместить семена.

Ёмкости следует закрыть крышками, для длительного сохранения влажности, и оставить в тёплом месте где-то на 10-20 часов.

Набухшие семена необходимо высевать немедленно, а не спустя некоторое время.

Дерновая и перегнойная земля (1:1) отлично подходит для выращивания рассады. Также можно купить смеси, уготованные для овощей. В обоих случаях почва для высевания семян должна быть легкая и рыхлая. Достичь этого можно посредством добавления землеразрыхлителей (торф, опилки). Как только ростки начнут появляться, надлежит снабдить их обильным освещением. Иначе, вытянутые ростки приведут к хилым стеблям. До появления первых листков, не рекомендуется поливать сеянцы, так как они не терпят излишнего переувлажнения и могут сгнить. При первых листках – полив 1 раз в неделю. Каждые 3-4 дня допускается поливать после появления не менее пяти листков.

Высадка рассады в грунт

Высаживать рассаду томатов в почву желательно, когда саженцы выросли примерно до 25 см и более, и корневая система достаточно развита. Ориентировочно рассаду высаживают в следующие сроки:

Теплицы из поликарбоната (http://gtconcept.com.ua/prices/greenhouses.html)– 1-15 мая. Под пленочные укрытия в открытую почву (http://gtconcept.com.ua/greenhouses/polyethylene.html)– 20-30 мая. В открытый грунт – 10-20 июня.

Грунт должен быть прогретым. Также он должен быть обработан раствором медного купороса. Усаживать в лунку ростки надо глубоко, вплоть до первых листков; если рассада уже немного переросла – до вторых-третьих листков. Утром высаживать рассаду рекомендуется только при пасмурной погоде, а при солнечной – вечером. Каждый росток должен находиться в отдельной лунке, которая предварительно заполняется водой. Верхний грунт должен быть достаточно придавленным и сухим. Когда рассада будет высажена, поставьте подпорки, к которым томаты будут привязаны. Чтобы стебель не гнил, для подвязки надо использовать синтетический шпагат. Если погода нестабильная (снижение температур для томатов не допустимо), после посадки желательно накрыть растения прозрачной пленкой, и снять её, когда на дворе будет стабильная тёплая погода и рассада укоренится. Не стоит поливать рассаду, пока она не приживется. Первый полив должен произойти приблизительно спустя 8-10 дней после высадки. А через пару недель стебли надо окучить примерно на 15 см в высоту.

После некоторого времени ухаживания за растениями они отблагодарят садоводов вкусными сочными плодами.