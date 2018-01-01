Выгодные покупки в сэконд хенд интернет-магазине брендовой одежды

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Возможность выбрать одежду для всей семьи

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Доставку мы осуществляем с использованием Почты России или услуг транспортных компаний. На Почте России вы можете оплатить покупку наложенным платежом. Внося полную предоплату и совершая покупку более чем на 1500 рублей, доставку вы получите бесплатно.

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