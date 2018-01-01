Выездной бар и лучшие коктейли для жаркой вечеринки

Праздники приближаются к неминуемому завершению и самое время устроить жаркую вечеринку в ознаменование окончания любимого времени года. Конечно, каждому — свое, но для приятного отдыха мы рекомендуем три изумительных коктейля, а также настоящих профессионалов своего дела – выездной бар в СПб, заказать который уже сегодня можно по указанной выше ссылке. Очень удобная услуга, а парни просто кудесники своего дела. Коктейли у них получаются просто восхитительные!

Самые популярные коктейли

Для поклонниц сладеньких освежающих напитков идеально подойдет «Ягодная лагуна». Состав довольно прост: лепестки мяты — 5 штук, 1 чайная ложка сахара, 4 ломтика лайма, 10 грамм красного вина, 10 грамм ликера Blue Curacao, 10 грамм содовой и, в качестве основы, 55 грамм Bacardi Razz. Приготовление предельно простое: раздавить мяту и лайм вилкой, добавить сахар, а также все остальные ингредиенты. Взболтать напиток в шейкере и вылить смесь в стакан со льдом.

Еще один коктейль, без которого не сможет обойтись ни один улетный выездной бар, знаменитый «Секс на диком пляже». В его состав входят: 4 ломтика лимона, 2 клубнички, 30 грамм сахарного сиропа, 30 грамм клюквенного сока и 45 грамм водки Grey Goose. Все, что нужно сделать: растолочь клубнику с дольками лимона, добавить сироп и перемешать все в шейкере. Потом добавить клюквенный сок, водку и лед, также тщательно перемешав.

И завершает парад самых лучший коктейльных решений оригинальный ананасовый мохито. Для приготовления понадобится 6 ломтиков ананаса, не важно консервированного или свежего. 8 лепестков мяты, 2 ломтика лайма, 15 грамм сахарного сиропа, 30 грамм сока лайма, 15 грамм содовой, и 60 грамм рома Bacardi Limon. Ананас, мяту и лайм надо помять во фруктовую кашицу, которую потом перелить в стакан с ромом. Добавив лед и содовую, необходимо тщательно перемешать напиток.Вечеринки-вечеринками, но не стоит забывать, что Минздрав предупреждает.