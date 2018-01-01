Выездная регистрация: оправданный риск или нет

Когда-то выездная регистрация была просто мечтой и увидеть ее можно было только в зарубежных фильмах и в глянцевых журналах. Но сегодня проведение церемонии бракосочетания на свежем воздухе считается новым писком свадебной моды. Но как же все организовать, чтобы все было идеально, ведь свадьба это самое главное событие в жизни пары, которые решили связать свою жизнь узами брака.

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Основные плюсы выездной регистрации

Самым главным преимуществом такой регистрации является то, что на ней действуют правила, которые устанавливают молодожены. Но и это не единственное, почему выездная регистрация на сегодняшний день очень актуальна:

Можно выбрать любую дату и время, которое удобно для молодоженов и гостей;

Провести регистрацию в определенном формате, который также выбран молодоженами;

Возможно выбрать ведущего, музыкантов по-своему усмотрению;

Можно подготовить оригинальный ответ на самый долгожданный в жизни каждого молодого человека и девушки вопрос: «Будешь ли ты моей второй половинкой?«;

Выездная регистрация удобна для молодых и гостей. Не будет необходимости торопиться с проведением церемонии, потому что она только для одной единственной пары;

Можно устроить красивый и оригинальный фуршет после церемонии;

Можно пригласить любого фотографа и видеографа;

Каждый из приглашенных может с фотографироваться с молодоженами, ведь времени хватит всем.

Но как и у любого мероприятия помимо плюсов есть и отрицательные стороны выездной регистрации.

Минусы, которые необходимо учитывать

Если у выездной регистрации не было бы минусов, то скорее всего уже ЗАГСы были бы не актуальны и просто остались без клиентов. Но сложности, которые связаны с проведением выездной регистрации многих все-таки отталкивают и заставляют обращаться в ЗАГС.

В первую очередь, самый серьезный минус заключается в том, что стоимость на данную церемонию достаточно высокая и не каждому она по карману.

Второй момент заключается в том, что все подписи не настоящие, так как простой ведущий не имеет таких полномочий, но если только на такой церемонии не присутствует работник ЗАГСа. Но, как правило, пригласить сотрудников ЗАГСа крайне сложно, поэтому многие из-за этого отказываются от проведения такой церемонии либо паре придется отдельно зарегистрировать брак до либо после выездной церемонии.

Все перечисленные минусы иногда отпугивают молодоженов, но есть и те, которые все-таки преодолевая трудности проводят выездную регистрацию.

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