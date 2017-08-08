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Выбор парки на меху

8 Август 2017
Категория: Популярное

Парки на меху — яркие и практичные тренды, которые пользуются огромным спросом у любительниц уличной моды. Они объединяют в себе комфорт и элегантность и несмотря на большую популярность отличаются большим количеством вариаций.

Женские зимние парки с натуральным мехом являются замечательной альтернативой длинным пальто, которые часто являются не практичными. В отличие от традиционных зимних курток они отличаются элегантным внешним видом, благодаря чему активно применяются для создания стильных и сложных образов в стиле кэжуал, в чем можно убедиться изучив предложения в этом интернет-магазине https://mexalux.com/elitnye_shuby_zhiletki .

Парка женская на натуральном меху была изобретена еще 300 лет назад, но, несмотря на такой большой возраст, она не выходит из моды и пользуется особым спросом. Классический вариант остался практически без изменений. Это удлиненная куртка, доходящая до середины бедра, дополненная кулиской на уровне талии и широким капюшоном, декорированным мехом.

Основные стили женских парок с мехом

По стилю исполнения существуют парки бывают :

  • классическими,
  • спортивными,
  • гламурными.

Классические решения зачастую изготавливаются из натуральной шерсти, денима или же тонкого драпа. Именно из этих тканей лучше всего формируются строгие, лаконичные фасоны. Что касается расцветок, то в данном случае преобладающими являются светлые оттенки бежевого, серого и оливкового, хотя при желании можно подобрать и изделия ярких цветов. Фаворитами в этом сезоне являются разные оттенки синего, оранжевого и красного.

Спортивные модели отличаются просторным кроем, поэтому отлично подходят для активного времяпрепровождения. Они изготавливаются из нейлона двойного плетения, часто применяемого в процессе производства спортивной одежды.

Спортивные парки характеризуются отличными водонепроницающими качествами и хорошо защищают от дождя и ветра. Цветовая гамма таких предметов гардероба представлена чистыми оттенками желтого, зеленого, красного и синего. В качестве декора используются логотипы и эмблемы знаменитых спортивных компаний и клубов. Стильные и оригинальные спортивные модели замечательно вписываются в городские образы, трансформируя их в ультрамодные и необычные.

Последний тренд сезона 2017-2018 — гламурные парки с мехом лисы, соболя, песца. Такие изделия удивительным образом объединяют комфортный, простой фасон и эффектную стилистику гламура. Результат оригинален и при этом органичен. Базой в таком случае является принтованный интересный нейлон или же шерстяной кашемир.


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