Выбираем золотые серьги

Изделия из золота давно завоевали популярность на современном рынке украшений. При этом выбор подобного атрибута требует особого внимания. Однако сначала необходимо ознакомиться с особенностями этого материала.

Проба

Проба оказывает влияние на стоимость, качество и срок эксплуатации изделия. Наиболее востребованными считаются 585 и 750. Первая характеризует недорогой продукт с высокой износоустойчивостью и прочностью, в то время как украшения с 750 и выше пробой подойдут для особых случаев. Однако следует знать, что их регулярная носка приводит к быстрому износу и порче.

Оттенок

Помимо этого, стоит учитывать цвет драгоценного металла. Ассортимент современных магазинов огромен. Здесь можно найти желтое, зеленое, классическое красное и белое золото. Последнее считается особенно востребованным и обладает высокой стоимостью. Это объясняется присутствием в сплаве палладия. А вот красный оттенок достигается путем добавления меди. Подобные изделия характеризуются адекватной ценой и высокой прочностью, благодаря чему они прослужат не один год.

Выбор

В первую очередь стоит ориентироваться на очертания подбородка, скул и лба. Ведь серьги должны подчеркивать имеющиеся достоинства. Проще всего подобрать серьги обладательницам овального лица. Уместными для них будут абсолютно любые украшения, но наиболее удачно выглядят круглые. Квадратная форма лица нуждается в некотором смягчении. С этой задачей отлично справятся удлиненные и овальные изделия.

При выборе также необходимо учитывать особенности телосложения. К примеру, стройным дамам лучше отдать предпочтение более элегантным серьгам. Они придадут образу изящность и не создадут контраста. Добавить утонченность особам с пышными формами помогут объемные золотые украшения. А вот женщинам высокого роста можно купить сережки необычных конфигураций.

Золотые серьги могут быть декорированы драгоценными камнями https://vzolote.com.ua/477040-zolotye-sergi-s-brilliantami. Этот фактор нужно учитывать при выборе. Украшения без вставок зачастую обладают замысловатым дизайном и подойдут для повседневной носки. Серьги с дорогими камнями уместны лишь в особых случаях. Рекомендуется приобретать серьги, подходящие к цвету глаз. Зеленые, синие, желтые вставки подойдут к лицу с карими очами. Все оттенки розового и сиреневого отлично подчеркнут голубизну.

Не забывайте, что подобный товар лучше покупать в проверенном фирменном салоне. Изделия обязательно должны иметь документ, подтверждающий их происхождение.