Выбираем хорошую детскую зубную щетку

Береги платье снову, а зубы смолоду. Ведь последствия от неправильного и недостаточного ухода за зубами непредсказуемые. Стоит начинать заботиться за зубками как можно раньше, считай с момента появления первых зубов. А это приблизительно с шести месяцев.

Сформировать привычку постоянно чистить зубки задача не из легких – дети капризничают, ленятся. В этом нелегком процессе ребенку надо рассказать, заинтересовать, показать, как чистить зубки, и постараться приучить делать это постоянно.

Здесь может помочь запас безграничного терпения и правильно выбранная зубная щетка.

Обычная модель зубной щетки для взрослых не соответствует требованиям, которыми должна обладать детская щетка. Она большого размера, а щетина слишком жесткая для малыша. Такая щетка сможет оцарапать десны и вызвать кровотечение у ребенка. Щетка для деток должна быть из мягкой щетины и никакой другой быть не может.

Первой зубной щеткой малыша может стать специальный напальчник — силиконовый с небольшими ворсинками на поверхности. Этот способ идеально подходит, когда у малыша начинают прорезаться один-два зуба. Щеточка осторожно очищает полость рта, а также помогает избавиться от боли при прорезывании зубиков.

Когда ребенку исполнится год-два, можно покупать первую свою самостоятельную зубную щетку. Первая щетка должна быть красочной и небольшой по своим размерам, которая гарантирует очищение всей полости рта, и бережное массирование десен во время прорезывания зубов.

Если ребенок в никакую не хочет учиться чистить зубки, следуют прибегнуть к хитрому маневру – купить электрическую детскую щетку. Такая щетка заинтересует ребенка своим необычным внешним видом. А жужжащий механизм и красочность превратят ежедневную чистку зубов в приятную и простую процедуру.

К поискам лучшей детской зубной щетке нужно подходить со всей ответственностью. Ведь от нее будет зависеть, как ребенок будет относиться к повседневной чистке зубов. Здесь стоит изучить принципы выбора:

• Детская щетка оформлена ярко и красочно, с изображением детского героя.

• Соответствует возрасту малыша. От возраста зависит тип и размер щетки, а по мере взросления ребенка, щетка должна меняться.

• Ручка удобная и сделана из нескользящего материала. И лучше, если эта ручка будет прорезинена – ребенок сможет крепко держать, а мама может не бояться, что щетка выпадет из рук малыша.

• Головка щетки. Здесь стоит уделить внимание размеру и форме. Форма — округлая, без острых углов. Самый подходящий размер – в два-три зубика.

• Для качественной чистки зубов, лучше приобретать щетку с ровной щетиной и длинной не больше 11 мм. Щетина желательно синтетическая с мягкой жесткостью.

Детские зубки очень чувствительны, и уход за ними не может быть таким, как у взрослых. Для них нужен особенный уход. Помочь в этом сможет только детская зубная щетка. А в таком полезном занятии, как чистка зубов, она станет для малыша игрушкой и надежным помощником.

И конечно раз в полгода не забывать посещать детского стоматолога. Это увеличит шанс сберечь зубы здоровыми на долгие годы.