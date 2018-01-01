Выбираем ткань и шьём свадебное платье

К пошиву свадебного платья следует подойти со всей серьёзностью. Для начала необходимо выбрать подходящий фасон платья. Откройте глянцевый журнал или зайдите и посмотрите на сайте, какие там есть идеи для нарядов. Вы можете выбрать любой из предложенных вариантов.

Далее стоит определиться и каких материалов Вы будете шить для себя наряд. Купить ткань высокого качества от лучших европейских производителей можно в интернет магазине shop-tissura.ru. Там можно найти огромный выбор и заказать доставку по всей России.

Если вам не удаётся выбрать подходящую модель, обратитесь за советом к модельеру ателье. Он поможет вам продумать всё до мелочей. Но перед обращением к модельеру вначале обдумайте ряд моментов, таких как цвет и силуэт будущего платья, лиф, рукава, отделка. Также подумайте, из какого материала должно быть сшито платье. После того, как модель будет выбрана, купите ткань и декор. В случае если платье будет на подкладке, необходимо также приобрести отрез подкладочной ткани. Перед тем, как сшить наряд, модельер снимет с вас мерки, чтобы платье хорошо сидело.

В чём преимущества индивидуального пошива наряда на свадьбу? В этом случае у вас будет наряд, пошитый именно на вас. Кроме того, у вас будет возможность контролировать расходы на создание платьев и вы сами сможет выбрать ткань и кружева.

Сколько времени уйдёт на пошив наряда? На это может уйти около 2 недель (иногда больше). Также следует учесть, что впоследствии вам понадобится ещё неделя для того, чтобы сделать примерку и посадить платье на фигуру. Это может понадобиться в том случае, если вы за время пошива платья немного поправились или похудели.

Остаётся пожелать вам удачи в поиске ателье и пошиве наряда на свадьбу.