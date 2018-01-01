Выбираем стельки и лечим плоскостопие у детей

При артрите, а еще подагре и любом плоскостопии всегда важно правильно подобрать соответствующие стельки для обуви.

Выбор стелек всегда широк. Чем же нужно руководствоваться при выборе стелек? В аптеках сегодня можно найти разные стельки. Все они отвечают каким-либо лечебным требованиям. Большим эффектом будут обладать стельки, которые изготавливаются на заказ.

Стельки, которые еще в медицине величают ортезами, могут быть разными: гигиеническими, утепляющими и даже электроизолирующими. Их можно различать по предназначению. Например, стельки, которые используются для каждодневной обуви, больше, чем те, которые используются для модельной обуви.

Как долго необходимо носить ортопедическую обувь? Это зависит от вашего заболевания, а так же от рекомендации врача. Он может посоветовать и точно вам сказать, какую стельку и сколько необходимо носить. При выборе обязательно необходимо обращать внимание на ее качество материала, из которого она изготовлена. Это могут быть совершенно разные материалы, поэтому прежде, чем идти в магазин, прочитайте самую основную информацию о стельках. Это можно сделать при помощи специализированной литературы, или в интернете. Например, выбрать стельки для обуви на ctelki.ru можно по указанной ссылке.

Лечение и профилактика плоскостопия у детей

В наше время плоскостопие очень часто встречается у детей. Под плоскостопием подразумевается деформация стопы, при которой ее свод становится толще. Плоскостопие может быть поперечным или продольным, в зависимости от того, какой у ребенка свод стопы.

Определить плоскостопие у детей можно примерно в 5-6 лет. Раньше это сделать проблематично, так как стопа не полностью сформирована. Однако многие родители начинают переживать, не смотря на то, что их ребенку еще и 3 года не исполнилось. В таком возрасте стопа в любом случае будет выглядеть плоской, так как ее свод заполнен мягкой жировой подушкой. При правильном развитии ребенка, жировая подушечка к 5-6 годам исчезнет, и стопа станет правильной формы.

Детское плоскостопие может быть врожденным и приобретенным. Врожденное плоскостопие появляется только в результате наследственности. А вот причин для приобретения плоскостопия существует несколько:

Гипермобильность – когда у ребенка слишком гибкие суставы.

Неправильно подобранная обувь – она плохо сидит на ноге ребенка, слишком узкая ему либо наоборот широкая и не имеет небольшого каблука.

Чрезмерная нагрузка на ноги – у ребенка есть лишний вес либо он таскает тяжести.

Склонность к рахиту либо его наличие.

Различные травмы стоп, например, вывихи, порезы, переломы.

Чем плоскостопие опасно для детей? Это действительно очень серьезное заболевание, но многие родители этого не понимают. Они не сразу замечают деформацию стопы у своего ребенка, а обнаружив ее, не торопятся с лечением. Последствия плоскостопия могут быть весьма серьезными. Например, из-за неравномерной нагрузки на стопу и отсутствия амортизации могут развиться артроз либо сколиоз (искривление позвоночника).

Чтобы вылечить плоскостопие у ребенка, необходима ежедневная тренировка стоп при помощи специальных упражнений. Если ее не проводить, то мышцы ослабнут еще больше и вообще не смогут держать стопу в приподнятом состоянии. Для лечения плоскостопия также применяется специальный массаж, лечебная физкультура и мануальная терапия. После проведения массажа и мануальной терапии мышцы стопы укрепляются, в результате подтягивается свод и улучшается кровоснабжение. В крайних случаях плоскостопие устраняют при помощи медикаментозного лечения. Это не самый лучший способ, так как лекарственные препараты не убирают причину заболевания, а, наоборот, даже могут ее обострить, и имеют много побочных эффектов. Для лечения плоскостопия также рекомендуется носить специальную обувь либо использовать ортопедические стельки. Во время лечения ребенку необходимо снизить физическую и двигательную активность. Не стоит водить его в различные спортивные кружки, на уроки балета, а также следите, чтобы он не поднимал тяжести. Для устранения плоскостопия делайте специальные ванночки для ног ребенка, заставляйте его ходить босиком по неровным поверхностям и перекатывать стопой круглые предметы. При тяжелом случае плоскостопия для его лечения возможно использование гипсовых лангетов. Они освобождают стопы от лишней нагрузки и корректируют их форму.

При соблюдении некоторые рекомендаций возникновения плоскостопия можно избежать. Во-первых, приобретайте ребенку только правильную обувь, которая полностью соответствует размеру ноги и имеет небольшой каблук. Во-вторых, давайте стопам ребенка отдых. Для этого периодически разрешайте ему ходить босиком. Лучше всего если он будет это делать по шершавым либо жестким поверхностям. В-третьих, выполняйте с ребенком различные упражнения с использованием гимнастических снарядов. В-четвертых, делайте ребенку массаж стоп. И, наконец, не позволяйте ребенку поднимать тяжелые предметы и заниматься тяжелыми видами спорта, чтобы избежать излишней нагрузки на стопы.