Выбираем серебряные серьги с магазином kristall-shop.com.ua

Многие женщины не придают большого значения серьгам, относя их к дополнению образа. Хотя зачастую именно этот аксессуар способен удачно подчеркнуть изысканность и неповторимый стиль женщины. В отличие от других аксессуаров, серебряные серьги не выпускаются массово, что позволяет с их помощью подчеркнуть индивидуальность. Прекрасный выбор оригинальных изделий Вам может предложить магазин серебряных украшений, найти который можно по ссылке: kristall-shop.com.ua.

Часто серебряные серьги достаются девушкам по наследству. Они сохраняют некое волшебство, найти такие же в магазине практически нереально.

Как выбрать серьги?

Основным критерием выбора является форма лица. Всем женщинам с круглым лицом мы не рекомендуем приобретать большие круглые или ромбовидные украшения. В данном случае необходимо визуально сделать лицо более удлиненным с помощью квадратных сережек или подвесок. Универсальный вариант, который подходит под любую форму лица – сережки-гвоздики.

Еще один нюанс – цвет глаз. Можно купить серебряные серьги с камнями в контраст цвету глаз. К серым или голубым глазам отлично подходит бирюзовый топаз. Нельзя не отметить удивительно привлекательное сочетание черного цвета волос с малахитом и яшмой.

Для каких случаев подходят серьги из серебра?

Красота украшений проявляется лишь в правильно подобранном случае. Длинные вечерние серьги неразумно одевать на деловую встречу или на работу в офис. Для подобных случаев подбирают неброские, практически незаметные украшения.

Поход в ночной клуб или ресторан расширяет границы выбора. Здесь можно надевать крупные серьги с блестящими камнями. Образ становится особенно привлекательным, если красивую прическу дополнить длинными серебряными серьгами до плеч.