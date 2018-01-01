Выбираем подарки на 8 марта

Что подарить на 8 марта?

Праздник восьмого марта хотя и планируют отменить на официальном уровне, все равно остается горячо любимым праздником, в особенности, среди женщин. Все мы больше любим дарить подарки, потому с удовольствием выбираем презенты для сестры, любимой мамы, бабушки, подруги.

Сестре и близкой подруге

Приятнее всего подбирать подарки родной сестре или подруге, ведь мы досконально знаем все пристрастия и предпочтения. На них и опираемся при выборе подарка. Вы точно не прогадаете с выбором, если купите бижутерию – набор браслетов, заколки, красивое кольцо или кулон. Не обязательно покупать золотые или серебряные украшения, современная промышленность предлагает оригинальные вещи, из медицинского сплава, с напылением из серебра. Если у подруги и так хватает подобных безделушек, можете выбрать красивую шкатулку для украшений, держатель для колец и браслетов.

Учитывайте вкусы и особенности работы девушки – деловой леди, постоянно занятой интересными проектами, можно подобрать органайзер, любительницы романтических приключений, красивую флешку с оригинальным дизайном. Если девушка любит хендмейд, можете смело выбирать мыло, открытки, украшения ручной работы. Любые мелкие вещи, будь то чехол для мобильного, новая сумка, оформленные с необычной задумкой, порадуют близкого человека.

Беспроигрышный вариант – подарочный сертификат, который, как правило, действует на протяжении длительного периода времени. Сертификаты на косметику, приборы по уходу за телом, сладкие наборы всегда пригодятся.

Ценительницам чая или кофе можно подобрать красивые наборы с редкими сортами напитков, турку для кофе, красивый прозрачный заварочный чайник, именную кружку.

Любимой маме

Кажется, что сложностей не должно возникнуть, но мы всегда ломаем голову – чем порадовать мамочку. Если женщина не отказывает себе в сладком, лучший выбор – набор красивых и вкусных конфет, торт или кекс. Если они будут созданы вашими руками, это только прибавит ценности.

Проверенный временем вариант, который точно будет оценен по достоинству: косметика и парфюмерия. Часто люди старшего возраста отказывают себе во всем, в том числе и в средствах по уходу за кожей. Подберите качественные крема, лосьоны для возраста вашей мамы, добавьте яркую открытку с лучшими пожеланиями, и отличный подарок готов! Красивое мыло ручной работы, гель-скраб для тела с кусочками фруктов, духи, которые очень любит ваша мама.

В косметике можно выделить еще одну интересную категорию для подарка – средства на натуральной основе. Это могут быть ухаживающие лосьоны, крема, шампуни, бальзамы. Если мама часто красит волосы, побалуйте ее хной или краской на основе хны и басмы. Такие красители дают яркий, насыщенный оттенок, при этом, ухаживают за волосами и кожей головы. Краски на основе хны представлены не только медным оттенком, но и каштановым, бургунд, золотистым и даже черным.

Интеллектуальные подарки – книги классического или современного автора, подписка на интересные журналы или газеты, подборка фильмов с любимым актером согреют душу каждой женщины. Маме-рукодельнице можно подобрать красивый тематический набор – комплект пряжи, ниток, новый набор для вышивания, заготовки и краски для декупажа. Если вы достаточно хорошо знаете свою маму, просто подумайте, что она любит и чему бы обрадовалась.

Презенты для бабушки

Бабушке можно преподнести в подарок любую вещь, которую вы бы адресовали маме. Но проявив фантазию, можно подобрать презенты, в которых вы показываете всю свою заботу о человеке, вырастившем два поколения. Если позволяют средства, можно выбрать путевку в санаторий, где бабушка сможет отдохнуть и поправить здоровье.

Выбирая среди практичных вещей, можно заказать красивую именную чашку с забавными надписями, например, «Лучшей бабушке в мире». Красивый сервиз тоже станет достойным выбором, но при условии, что в серванте уже не пылится несколько наборов.

С учетом возраста, отличным подарком станут теплые носочки или тапочки, обязательно с добавкой натуральной шерсти, теплый халат, набор из шапки и шарфа. Не обходите вниманием приборы для здоровья – тонометры, массажеры для шеи или спины, ног, согревающие пояса для спины, грелки.

Статья от aasha.com.ua