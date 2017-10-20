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Выбираем кровать для двух детей

20 Октябрь 2017
Категория: Популярное

Перед многими родителями, у которых двое детей и стесненные жилищные условия, встаёт вопрос, как более грамотно организовать детские спальные места, что бы было удобно, функционально и не страдала игровая зона. Поэтому при выборе кроватей необходим грамотный и ответственный подход. В такой ситуации можно рассмотреть несколько вариаций, узнать все плюсы и минусы, и выбрать наиболее соответствующий проект для данной семьи. На сегодняшний день основных вариантов три: двухъярусная кровать, кровать-чердак с дополнительной детской кроваткой или диванчиком снизу и выдвижная кровать-комод, где одно спальное место интегрировано в другое. Красивые и качественные деревяні ліжка можно приобрести по указанной ссылке. Комфорт и экологичность материалов Вам гарантировано!

Двухъярусные кровати на сегодняшний день самые распространенные. Компактная и удобная конструкция позволяет разместить кровать в любом уголке комнаты и оставить максимально возможное место для игр, сильно не загромождая интерьер, в результате получается уютная классическая спальня для детей. Двухъярусные кровати сейчас можно найти на любой вкус, и разной расцветки и всевозможных стилей. У каждого ребенка будет индивидуальное место в любое время суток. Но у этой кровати есть и несколько минусов. Во-первых, это конечно же безопасность. Позаботьтесь о том, чтобы оба яруса были оборудованы прочными и удобными бортиками, желательно сплошными, между которыми ребенок не сможет просунуть даже руки и ноги. Так же бортики должны быть довольно высокими, а не «символическими». А вообще, производителями указывается, что верхний ярус предназначен для детей старше 6 лет, так что приобретая такую кровать, принимайте во внимание и это. Если ваш ребенок младше указанного возраста, или если вы не уверены, что он крепко спит всю ночь, придется принять дополнительные меры безопасности: например натянуть сетку до потолка, укрепить или увеличить борта. Во-вторых, обратите внимание на лестницу. Она не должна быть хлипкой, со скользкими ступенями. Лестница должна быть устойчивой с удобными для захвата перилами. Желательно, что бы лестница была съемной и её можно было бы приставить с любой стороны кровати, это позволит ставить кровать в любую часть комнаты. В-третьих, довольно сложно будет застилать постель ребёнку, который спит сверху.

Если же разница между детками довольно ощутима, то есть еще один удобный вариант — кровать-чердак, под которую можно ставить и детскую кроватку для совсем малыша, и обычную подростковую кровать, и небольшой диванчик для ребёнка постарше. Это уже исключительно на ваше усмотрение и ваш вкус. Неплохо будет, если у такой кровати имеются ступени, как бонус вы получите еще удобные и практичные ящички, а уж на что их применить в детской, всегда найдется.

Выдвижная кровать-комод уместна в том случае, если у вас есть хоть несколько лишних квадратных метров. Так как данная конструкция в собранном виде напоминает обычную кровать, только немного выше по размеру, а в разложенном виде, она представляет собой две рядом поставленные кровати, которые находятся на разных уровнях. Из плюсов этой кровати та же компактность, удобство, возможность вписаться в любой интерьер, но это исключительно в собранном виде! В плане безопасности, кровать занимает довольно высокое место, так как она невысокая и устойчивая. Из минусов — в собранном состоянии только один ребенок будет иметь своё личное место, а так же тому кто спит на верхнем уровне, ночью будет проблематично вставать и перешагивать через спящего внизу.

И ещё несколько советов: при покупке кровати для детей, естественно лучше брать массив цельного дерева, а не ДСП (древесностружечная плита), это гарантирует экологическую безопасность и более продолжительный срок службы мебели. Так же не забывайте про матрас. Он должен быть ортопедическим, с примерной высотой — 20 см.

В любом случае,при приобретении кровати, приоритетным является её стоимость, качество и безопасность ребенка, и именно на это следует ориентироваться при своём выборе.


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