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Выбираем коврик для йоги

20 Апрель 2017
Категория: Популярное

Итак, вы только узнали про йогу, затем пришли на занятие, испытали, вам понравилось, и затем вы решили, что будете заниматься. Но сразу тренироваться на неспециализированных ковриках негигиенично, не очень приятно и вообще, нужно себя обожать:) А туристический просто вам не подходит, поскольку у него, если сравнивать с йога-матом, совсем иные задачи: каремат обязан отталкивать всю воду и быть полностью теплоизоляционным, а сам коврик для йоги непременно должен быть слегка «липким», обязан впитывать влагу, быть довольно прочным, армированым. Вы уже говорите себе: «Нужно приобрести коврик для йоги».

Так, у начинающих йогов все суставы весьма чувствительны к давлению жёстких поверхностей, и кое-какие асаны могут стать просто настоящим неприятным испытанием для коленей, позвоночника и локтей. Чтобы не отвлекаться на нежелательные ощущения и затем мягко войти в саму йогу, мы здесь рекомендуем для начала наиболее толстые коврики с общей толщиной в 5-7 мм.

Чем уже коврик, тем он будет легче и компактнее, но тем тверже и хуже сохраняет он общее тепло. Толщина самого коврика в 4.5-6 мм. совершенна, на таковом коврике вы никогда не будете подмерзать на холодном полу, а еще испытывать некий дискомфорт в упоре на свое колено либо перевернутых позах. Ну а коврик толще изначально проигрывает в устойчивости. В случае если же вы планируете всегда возить коврик на постоянные тренировки, то выберите для себя 3-миллиметровый, в постоянном хранении и поездках он будет эргономичнее. Приобрести качественные коврики для йоги можно по ссылке: indiashop.ru/shop/tovari_dlya_yogi_kovriki.

Оптимальный коврик не должен никак тянуться. Все самые качественные йогаматы армированы (обеспечены внутренним каркасом из особых лавсановых нитей). Все это увеличивает их общую прочность и не разрешает растягиваться в стороны. Сам йогамат отлично впитывает влагу. Это принципиально важно, если вы занимаетесь довольно динамической практикой. Добрейшими гидростатическими особенностями владеют коврики Torsion и еще Torsion Extra. Помимо этого, коврик должен быть произведен из нетоксичных материалов. Уровень качества материала подтверждается всеми соответствующими сертификатами.Самое последнее здесь условие – симметричность. Никаких закруглённых углов, картинок. Совершенная форма коврика – простой прямоугольник.

При обычной статической практике подбирайте коврик для йоги, что будет полностью соответствовать вашему росту. В случае если же вы занимаетесь довольно интенсивной динамикой, лучше присмотреть коврик с запасом в сантиметров 20 либо 30. Совершенная толщина коврика составляет 4.5-6 мм.


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