Выбираем кофе

Чашечка хорошего кофе может поднимать настроение на целый день, но очень часто выбрать хороший кофе является не легкой задачей. Когда вы выбираете кофе, важна страна, в которой выращивается кофейное зерно, сорт, дата и степень обжарки. Обладая знаниями обо всех этих характеристиках, можно подобрать действительно качественную продукцию.

Так же очень важно место, в котором вы покупаете кофе. Магазин должен обладать хорошей репутацией. Я, к примеру, приобретаю кофе только в интернет-магазине , так как я точно знаю, что продукт, который куплю тут, будет обладать высоким качеством.

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Существует три сорта кофе: арабика, либерика и робуста. Наиболее качественным сортом считают арабику, которая имеет мягкий и приятный вкус. Робуста является более горькой и крепкой, она в основном добавляется в кофейные напитки, но иногда ее употребляют и в чистом виде. Либерика является наиболее горьким сортом кофе, применяется исключительно в качестве добавки к прочим сортам.

Достаточно важное значение имеет местность, где были выращены кофейные зерна. В местах с более жарким климатом вырастает кофе с приятным ароматом и достаточно мягким вкусом, а зерна, которые были выращены в горах, имеют кисловатый привкус.

Вкус кофе будет зависеть от пропорции, в которой в нем представлены разные сорта кофе. Арабика, хоть и имеет мягкий вкус и приятный запах, содержит в себе совсем немного кофеина, что делает ее непригодной для того, чтобы взбодриться. А вот либерика и робуста являются слишком горькими, но они имеют весьма насыщенный аромат.