Выбираем детскую зимнюю обувь

Покупка детской обуви на зиму должна быть сделана еще осенью, перед началом серьезных холодов. И если говорить о тенденциях, то сегодня для детей все чаще зимней обувью становятся валенки. Да-да, именно валенки, вот только сегодня такая обувь не только вне конкуренции благодаря своим характеристикам, но и внешне не уступает модным сапогам. Ну а если Вы открываете своей магазин и присматриваете детскую обувь оптом, то следуйте по ссылке: http://kidsshoes.com.ua/. В наличии огромное количество моделей обуви по вполне привлекательным ценам. Качество продукции на высоте – вообщем рекомендуем!

Войлочные валенки – исконно русская обувь для зимы, потому как только в ней при самых сильных морозах ноги не замерзали. Войлок – натуральный материал, основой для которого является овечья шерсть, которую обрабатывают особым образом. Войлок еще и очень практичен, и отличается особыми термо свойствами, то есть отлично сохраняет тепло. Однако такая способность – не единственное его достоинство, войлок обладает и лечебными свойствами. Еще царь Петр I считал, что от радикулита возможно избавиться, если носить валенки, а похмелье в этой обуви и вовсе не грозит. Историки, изучающие войны, уверены, что именно недостаточное снабжение валенками стало причиной проигрыша в финской войне. Однако во времена военных действий в 1812 году и двух мировых войн валенки помогли солдатам сохранить свое здоровье зимой, что также дало определенное преимущество перед врагом и повлияло на исход войны.

Несомненно, валенки относят к деревенскому виду обуви, ведь именно там без них в зиму просто не обойтись, потому как в деревне не работают снегоуборочные машины, а дорожки не посыпаются химикатами, чтобы сделать их идеально чистыми. Однако зимняя детская обувь, в первую очередь, должна быть удобной, практичной и отлично сохранять тепло, но даже модники не отказываются от пары теплых валенок зимой. К тому же мода на эту обувь снова возвращается.

Что же касается валенок, то сложнее будет найти более «теплую» и более практичную зимнюю обувь для малыша, ведь в них не замерзают ноги, даже если ребенок долгое время будет проводить на улице, играя, в сильные морозы. Покупка детской обуви, имеет некоторые рекомендации, следуя которым вы не только сможете подобрать удобную пару, но и сохранить ее надолго. Итак, некоторые советы:

– войлок – не слишком мягкий, потому как во время ношения валенок быстро потеряет свою форму;

– излишне жесткий и грубый войлок доставит немало неудобств в период носки;

– некрашеная овечья шерсть предпочтительнее, так как при окраске она несколько теряет свои свойства сохранять тепло и оказывать благотворное воздействие на организм. Серый естественного оттенка цвет, чисто черные или белые (это бывает возможно потому, что шерсть отсортировывается на производстве) – эти варианты цвета войлока естественны, желтые, синие, малиновые и других оттенков, безусловно, говорят о прошедшем процессе покраски;

– войлок проверяется на наличие грубых выпуклостей и/или катышек. Их быть не должно. Войлок может иметь однородное уплотнение только на подошве и особенно на пятке, но при этом он остается гладким и однородным;

– во время примерки, обратите внимание на то, чтобы валенок не спадал с ноги, а хорошо на ней «сидел». Эта зимняя детская обувь покупается на 2 размера больше, чтобы можно было надеть плотный шерстяной носок. К тому же имейте ввиду, что валенки дают по длине определенную усадку, а в ширину разнашиваются. Но даже при лишних двух размерах голенище должно хорошо обхватывать ногу. Размер проверяем с внутренней стороны, так как войлок бывает разной толщины в носке и пятке;

– валенки не должны иметь дурной запах (он свидетельствует о том, что шерсть была плохо промыта и обработана). Детская обувь не допускает наличие подобных запахов, к тому же валенки даже со временем от него не избавляются.

Современные валенки – это не «серые мышки» в обувном ряду, а настоящие «модницы». Их голенища украшают различного рода аппликациями, вышивками, всевозможными меховыми вставками, шнуровками и т.д. Что же касается калош, то они уже в прошлом, потому как сегодня валенки изготавливают на резиновой подошве – элегантно, комфортно и практично.

Уход за валенками несложен – периодическая чистка влажной фланелью или же щеткой с мягкой щетиной. Сушатся они, как и вся детская обувь, при комнатной температуре. Если поставить валенки возле источника тепла с температурой более 40°C, например, возле печек, батарей или обогревателей, то войлок отвердевает и теряет свою форму. Не забывайте о валенках и летом, потому как их стоит регулярно просушивать на солнце и проветривать, а возле них обязательно положите средство от моли. Такие простые рекомендации по выбору и уходу за валенками помогут надолго сохранить эту незаменимую зимнюю обувь.