Выбираем детские роликовые коньки: как правильно подобрать нужный размер.

Отправляясь на покатушки в сквер или парк в идеально подобранных роликовых коньках, ребенок получит искреннее удовольствие от активного образа жизни семьи. Поэтому, если вы все же решили купить детские ролики от 9 лет , то кроме дизайна и удобной застежки обязательно обратите внимание на правильный размер. А мы расскажем, как грамотно подобрать пару в пору.

Как выбрать роликовые коньки по размеру

Спортивные эксперты и ортопеды рекомендуют выбирать роликовые коньки с раздвижным механизмом. Замечательное изобретение, которое решает сразу несколько проблем:

практичность: ребенок обеспечен роликами сразу на несколько сезонов;

экономия: родителям не нужно тратить деньги на новые коньки каждый год;

комфорт: благодаря регулировке ботинок не будет пережимать ногу.

Производители предлагают регулировать длину платформы в диапазоне трех-пяти размеров или до 5 см. Например, если у ребенка 32 размер ноги, то идеальными будут параметры 32-35. Но и пара 31-34 тоже подойдет, ведь у вас есть еще запас в две позиции.

Важно: Учитывайте, что за один сезон размер ноги подростка может увеличиться сразу на два пункта. Когда покупаете новые ролики, выбирайте пару, где минимальный параметр – «родной» для ребенка на данный момент.

Как определить правильный размер роликов

Размер роликов определяют по длине стопы. Обычно ролики примеряют на ногу ребенка, но и в интернет-магазине можно приобрести добротную пару с правильными параметрами. Как это сделать?

Чтобы подобрать подходящую модель, проделайте несложные манипуляции:

разложить на полу чистый лист бумаги, желательно, формат А4;

установить на бумаге детскую стопу и обвести ее карандашом по контуру;

сделать замеры с помощью линейки от конца пятки до самого длинного пальца.

На разных ногах ширина и длина могут отличаться из-за асимметрии стоп. Выберите большее значение. При этом эксперты рекомендуют добавлять к полученным данным еще 0,5 см и только тогда определять точную величину роликов по шкале, предложенной производителем.

Наши советы помогут вам выбрать роликовые коньки подходящего размера и на два-три года забыть о походах в спортивный магазин. Маркетплейс IpopoKIDS предлагает широкий ассортимент товаров для детей разного возраста по привлекательной цене и с приятными условиями доставки. У нас вы сможете купить трендовую модель и подобрать к ней защитную экипировку.