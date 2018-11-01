Выбираем черные босоножки

Черные босоножки — хит сезона!

Босоножки традиционно украшают ножку женщины на летнем отдыхе. Летом, потому что в другое время носить этот вид обуви считается моветоном. При покупке пары босоножек стоит обратить внимание на высоту танкетки, удобство при носке, красивый вид, а также учесть сочетаемость с вещами, которые есть в гардеробе женщины. Стоит отметить, что босоножки черные являются хитом в этом сезоне.

Из всех видов обуви, босоножки являются одновременно женственным и красивым, повседневным вариантом. Характерной особенностью служат открытые пальцы и пятки носительницы, а закрытость придает переплетение ремешков, аккуратно охватывающих щиколотку.

Босоножки ни в коем случае нельзя носить с капроновыми колготками либо носками, так как они предполагают открытость при носке. Не следует одевать их, как замену туфлям, так как это будет некрасиво и несвоевременно. Лучше всего носить босоножки в летнее время, сочетая их с сарафанами, брюками капри, шортами и юбками до колена фасона солнце или полусолнце.

При выборе босоножек лучше отдать предпочтение моделям из натуральной кожи. Данная обувь прослужит дольше, чем изделия из более дешевого материала. Если представительница прекрасного пола хочет найти универсальную обувь, то ей стоит отказаться от ярких трендовых элементов: вульгарных кислотных оттенков, цветов из ткани, бусин разного цвета вместо ремешков, наличия стразов на каблуках или ремнях, шипов и бахромы.

Оптимальнее всего купить босоножки спокойного оттенка: бежевые, кофейные, коричневые, которые можно сочетать с большинством нарядов. Практически всегда красиво смотрятся, и много к каким элементам одежды подходят босоножки черного или белого цвета, так как цвета универсальны.

При покупке босоножек нужно также обратить внимание на крепление ремешков. Застежка должна быть хорошей и не хлипкой. Платформа предпочтительнее уменьшенной танкетки, имеющей сходство с каблуком, так как устойчивее и снижает риск вывиха ноги при неудачном движении.

Каждая девушка самостоятельно решает, какая обувь должна у нее быть, однако босоножки издавна ценятся большинством, благодаря тому, что они красивы, практичны и удобны. Летом они незаменимы, так как позволяют ногам не потеть и демонстрировать педикюр. Благодаря изящным переплетениям, красиво выглядят на представительницах женского рода в любом возрасте.