Вязание крючком и спицами

Прежде чем приступить к вязанию, сразу необходимо будет подобрать нитки и крючок, а также специальные спицы addi для вязания. Материалов из которых изготавливают крючки и спицы не так много, используют для вязания металлические, деревянные, пластмассовые и костяные крючки, соответственно крючки могут быть короткими и длинными, толстыми и тонкими. Для работы удобнее крючки с ручкой или у которых есть сплюснутая поверхность, что бы крючок не прокручивался в руках во время работы.

При работе с нитками разной толщины нужны и разные крючки, чаще всего приобретают крючки набором от №1 до №6. При покупке крючка обратите внимание на головку крючка, острая головка, при работе, будет ранить вам указательный палец, а тупая головка плохо входит в петлю и причиняет много неудобств во время работы, кроме того пытаясь вставить крючок с такой головкой в петлю, вы деформируете нитку и изделие потеряет вид. Идеальный крючок — гладкий крючок, это правило, а что бы его соблюдать, рекомендуется хранить крючки в коробочке, предохраняя тем самым ваш инструмент от зазубрин и царапин.

Для правильного подбора крючка и нитки, есть такое не писанное. Вязание крючком правило, крючок должен быть в 1,5 — 2 раза тоньше нитки, должен хорошо захватывать нить и не должен расщеплять ее. Для вязания шерстяной нитью используют в основном толстые крючки (№2-№6) Ажурные изделия, такие как салфетки или кружева вяжут тонкими (металлическими) крючками (0,5-1,5) используют нитки для таких изделий разнообразные, как например: штопка, ромашка, ирис, гарус, катушечные №10, полушерстяные, синтетику и многие другие.

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Есть поговорка «На вкус и цвет, товарища нет», но при подборе ниток для вязания все же лучше соблюдать некоторые советы:

Цвета ниток должны сочетаться, наблюдать за красивым сочетанием цветов можно в природе, радуга — один из примеров сочетания цветов и весь спектр ею охвачен.

Основные цвета — красный, синий и желтый и их сочетать между собою следует очень осторожно. Каждая пара основных цветов при смешивании образует дополнительные цвета, так например, красный + желтый — оранжевый, красный + синий — фиолетовый, синий + желтый — зеленый.

Белый и черный цвет — нейтральные цвета и сочетаются с любым цветом.

Каждый цвет имеет множество оттенков от светлых до темных, и цвета подобранные с такой последовательностью очень хорошо сочетаются.

Для вязания, да и для любой работы с нитками, необходимы еще ножницы, линейка (рулетка или сантиметровая лента) удобное место для работы, важно, что бы спина во время работы не уставала, следовательно кресло или стул, на котором вы сидите во время вязания, должно быть со спинкой, освещение должно быть местное и источник света расположен с левой стороны, нитки удобнее положить слева на пол в вазу или коробочку, что бы они не катались по полу.