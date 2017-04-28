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Встраиваемая техника Siemens экономит пространство

28 Апрель 2017
Категория: Популярное

Кухня — это не просто помещение, где вы занимаетесь приготовлением пищи или её дегустируете, это особое место в доме, где собираются не только все домашние, но и друзья, родные и даже случайные гости. Поэтому кухонное пространство должно использоваться максимально полезно, чтобы можно было и всех желающих разместить, и при этом было удобно работать, колдуя над новыми рецептами. В такой ситуации огромное преимущество имеет встроенная бытовая техника, которая, не занимая много места, позволяет максимально сохранить функциональность кухни. И среди многих брендов, выпускающих встраиваемую технику, особым качеством отличается продукция компании Сименс – проводник комфорта в каждый дом.

Siemens — известнейший бренд, который производит сотни наименований самых различных товаров. Главным их достоинством, помимо высокого качества, является доступность для потребителей со средним достатком. Мобильные телефоны,стиральные  машины, холодильники с самой современной и технологичной начинкой. Но самое главное — бытовая техника, в частности встраиваемая.

Преимущества встраиваемых холодильников, духовых шкафов, посудомоечных и стиральных машин Siemens очевидны — они имеют элегантный дизайн, отличаются достаточно большой вместительностью, они удачно сочетаются с любым стилем в интерьере кухни, не теряя при этом отличные технические качества. Ну и самое главное, они экономят немало места, не оставляя зазоров, в которые так любят падать столовые приборы, крошки, спички и прочие кухонные мелочи. И при всех вышеперечисленных достоинствах они остаются доступными по цене, в отличии от других подобных марок техники. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и уют.

Предполагая разместить встраиваемую технику на своей кухне, предусмотрительно спроектируйте её месторасположение заранее, на начальной стадии ремонта, так как от этого будет зависеть электроразводка, а также размещение водяных и канализационных сетей.


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