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Встраиваемая техника делает жизнь комфортнее

28 Апрель 2017
Категория: Популярное

Развитие технологий затрагивает не только мир большой промышленности. Бытовые потребности человека становятся мощным стимулом для различных технических, дизайнерских новаций. Мы пытаемся повысить качество, скорость, удобство, многообразие тех или иных работ, выполняемых «руками» наших механических и электрических друзей. И неумолимо, а в последнее время очень быстро, растёт количество бытовых аппаратов, техники, устанавливаемой у нас в жилищах. Она и убирает за нами, она и пищу нам готовит, она и радует нас в часы отдыха, она помогает нам поддерживать форму и стремительно терять её.

Когда-то раньше злые языки предсказывали, что техника вскоре заполонит дома, станет доминировать в жилищах и уже сам человек начнёт превращаться в рабов этой техники. Но всё же, к счастью, этого не случилось. И в том числе потому, что изобретательный человеческий ум нашёл замечательный выход – так возникла встраиваемая техника: это не только сама техника, но ещё и целый класс мебели, необходимой для того, чтобы все наши машины, аппараты и «прибамбасы» имели своё место, не мешали человеку, не загромождали его жизнь и при этом были всегда доступны для употребления.

Встраиваемая техника: это и телевизор в стенке, это и встроенная газовая либо электрическая плита, это и музыкальный центр, удачно вписанный в гостиный гарнитур, это, наконец, и нашедшая удобный приют стиральная машина…

Перечень неполон, но он показывает, сколь всеобъемлюще проникновение встраиваемой техники в наш повседневный быт. Дизайнеры всячески изощряются в изобретении форм, минимизирующих пространственные характеристики встраиваемой техники, придают найденным формам полифункциональный характер. Нам же остаётся одно ответственное, но весьма приятное занятие – пользоваться всеми этими благами цивилизации и получать от этого удовольствие.


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