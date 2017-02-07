Всегда модный кашемир

Одним из наиболее уникальных материалов, подходящих практически под все фигуры, является кашемир.

Причем доминирующую позицию кашемир занимает не только в женской моде, а и в мужской.

Ни один наряд не может соревноваться с классическими изделиями из натурального кашемира, потому что обязательно проиграет. Кашемировая одежда способна элегантно, стильно и респектабельно украсить абсолютно любую фигуру. Выгодно купить шерсть кашемир можно по указанной ссылке. Поэтому постарайтесь полюбить этот материал и научитесь правильно подбирать его и носить.

Те люди, которые считают кашемир обыкновенной шерстью, полностью заблуждаются, поскольку данный материал является самым настоящим пухом, добытым из шерсти редких коз, которых выращивают в регионах, находящихся вблизи Тибетских гор, например, в Китае, Турции, Афганистане, Монголии и в Иране. Люди неоднократно пытались переселять этих коз в свои регионы, но подшерсток животных менял свои ценные качества из-за неподходящих климатических условий. Именно по этой причине натуральный кашемир является очень ценной тканью. Да и все изделия из данного продукта тоже весьма ценны, ведь их изготовления выполняется очень сложный и трудоемкий процесс.

Для получения 150 грамм пуха из одной козы необходимой толщины и длины, животное вычесывают весной однократно. То есть обстригая один раз в год одну козу, возможно изготовить лишь рукава для конечного изделия. Именно поэтому настоящие кашемировые свитера и другие изделия стоят триста долларов и выше.

Несмотря на дороговизну изделий из кашемира, в мире находится множество людей, готовых платить высокую стоимость за непередаваемое удовольствие от ношения подобных вещей. Натуральный кашемир придает своим изделиям легкость, мягкость и одновременно теплоту. Кроме того, правильно пошитый свитер из кашемира можно носить как новенький лет пять, а то и больше. Но для этого вам придется правильно ухаживать за ним, стирая руками в теплой воде специальным шампунем. Сушить вещи из кашемира нужно, разложив их на сухое чистое полотенце. А для глажки лучше использовать теплый утюг, приложив его к ткани через марлю, смоченную в воде.