Все секреты кошачьего маникюра

Коты – несомненные любимцы практически в каждом доме. Они приносят в нашу жизнь мягкую и уютную атмосферу, но наличие питомца накладывает на его владельца определенную ответственность. Кошки требуют непрерывного ухода, правильного образа жизни, сбалансированного питания. Отдельный щепетильный вопрос – уход за их когтями. Если не уделить этому вопросу должного внимания, то кроме порчи мебели и обоев животное может травмироваться.

Для чего нужно проводить обрезку когтей?

В идеале прибегать к этому не приходится, если с детства приучить котенка к когтеточке. А чтобы животное умело ее использовать, стоит выбрать подходящую модель из качественной продукции, ассортимент которой широко представлен на http://zooland.spb.ru/catalog/cats/kogtetochki-domiki/.

Если вы не приобрели когтеточку либо кошка ей не пользуется, животное неизбежно будет искать другие пути стачивания, нарушая целостность диванов, кресел, обоев. Но это малоэффективные методы, ведь когти все равно будут расти с большей скоростью, чем стачиваться. В результате этого кот будет постоянно цепляться при ходьбе об ковры, что может провоцировать отломы либо полное вырывание когтей из лапы. В таких случаях лучший выход из ситуации – их обрезка.

Как правильно проводить обрезание когтей?

Прежде чем приступить к процессу, важно подготовить животное морально. Возьмите кота на колени в тот момент, когда он расслаблен, и начните массировать животному лапы. Если питомец начинает упираться, не применяйте силу. Просто аккуратно держите лапку, следуя его движениям. После надавливайте на каждую подушечку, чтобы кошка выпустила коготки. В особо сложных случаях попробуйте задобрить любимца лакомством.

Такую процедуру нужно выполнять несколько дней подряд, пока питомец к ней не привыкнет.

При достижении спокойной реакции в ответ на выпускание когтей можно приступать к их обрезке:

● посадите животное себе на колени;

● возьмите когтерез в рабочую руку, другой рукой нажмите на подушечки до появления коготка;

● внимательно его осмотрите, отрезать нужно лишь белый участок, красный участок снабжен сосудами и нервными окончаниями, его трогать нельзя;

● отступите от красной зоны несколько миллиметров и расположите перпендикулярно когтю когтерез;

● обрежьте коготь, продезинфицируйте.

Такой процесс достаточно выполнять раз в месяц, это избавит вашего любимца от мучений, а вас – от покупки новой мебели.