Все что вы хотели знать о заказных тортах!

Когда приближается торжественное событие, заказать торт можно оперативно в кондитерской Cake-Store.ru. Если у вас есть готовая идея по оформлению, то процедура оформления заявки займет 5 минут. В случае, когда с внешним видом торта определться не получается, полистайте каталог, посмотрите готовые работы.

Тематические торты на заказ

Праздники приносят сочные нотки в серые будни, и в наших силах добавить яркости и позитива. Кондитеры в Cake-Store.ru обязательно учтут особенности события и подскажут интересные детали. Например, при заказе торта массой менее двух килограммов, лучше украшать поверхность торта фотопечатью. Продумайте тематику празднества и тогда подобрать изображение будет несложно. Хорошо смотрятся фото известных туристических объектов, кадры из фильмов, спортивные объекты. Не можете сделать выбор – менеджер компании поможет подобрать фото на праздничный торт. В завершение заказа проявите фантазию – придумайте интересную надпись.

Необычные формы

Выбирая торты на заказ в Москве, обратите внимание на форму изделия. Кондитеры все чаще отходят от традиционного круга и овала. Покупателям предлагаются торты-книги, автомобили, цифры. Мужу-рыболову будет приятно получить сладкий подарок в виде русалки, а подруге понравится небольшой сундучок с украшениями. Сверху заказные торты украшают фигурками из мастики, живыми цветами, экзотическими фруктами, марципаном. Все пожелания будут выполнены профессиональными кондитерами.

Разнообразие внутреннего наполнения каждого торта!

Любите шоколад? Пожалуйста, три аппетитные начинки для вас: «Прага», «Банановая», «Три шоколада». Пальчики оближешь!

Соблюдаете диеты? Попробуйте штрудель из тонкого слоя теста и вишневой или грушевой прослойкой. Или остановитесь на фруктовой начинке для тортов с фруктами. Подруги оценят!

Хотите чего-нибудь необычного? Остановитесь на начинке «Панчо». Кроме необычного сочетания сметанного и шоколадного бисквитов торт будет эстетично смотреться на разрезе. Останутся довольны самые привередливые гурманы! Все начинки для сладких десертов изготавливаются исключительно по вашим пожеланиям!

Заказать торт в Москве на сайте http://cake-store.ru/katalog-tortov просто. Мы беремся даже за срочные заказы, изготавливаем лакомство за два часа. Доставляем торты на адрес клиента или предлагаем забрать в кондитерской на Гурьянова, 9. Оставляйте заявку на сайте, мы гарантируем скорость и качество!