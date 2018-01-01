Время западноевропейского автопрома уходит … на восток

Подобно тому, как в течение многих лет символом американской промышленности была крупнейшая в мире автомобильная компания General Motors, так и символом экономики Германии является Volkswagen.

Сейчас обе компании переживают тяжелые времена, поскольку кризис в General Motors намного сильнее, закрывая 30 тысяч рабочих мест. Однако в Volkswagen может последовать нечто подобное. Уже объявлено, что компания хочет закрыть пятую часть рабочих мест в Западной Германии, около 20 000 человек. Он также хочет, чтобы остались те, кто не хочет более высоких зарплат. Но работа на этом не заканчивается на Volkswagen в Европе и на General Motors в Америке. Согласно анализу британского журнала The Economist, то, что делают две компании сейчас, указывает на то, что их конкуренты будут делать позже.

Единственная причина этого заключается в том, что стоимость рабочей силы в Западной Европе и Северной Америке намного дороже, чем в восточной части Старого континента, а также в Китае, Индии и ряде других азиатских стран. Ставки очень высоки. Американские производители постоянно уступают долю рынка азиатским конкурентам. Если их европейские коллеги ничего не изменят, их ждет то же самое. Появляются азиатские компании, и опыт Южной Кореи показывает, что через несколько лет они могут адаптироваться к европейским вкусам и требованиям, в том числе к безопасности пассажиров и защите окружающей среды. Поэтому некоторые эксперты считают, что через 15 лет в западной части Европы не останется ни одного производителя автомобилей, все производство переместится на восток.

По словам главы Центра автомобильного анализа в Гельзенкирхене, Германия, Фердинанда Дуденхофера, завод, открытый BMW в Лейпциге в прошлом году, станет последним новым автомобильным заводом в западной части континента. По данным журнала The Economist, стоимость часа работы на одного сотрудника на различных заводах Volkswagen в Западной Германии составляет около 55 евро, в Восточной Германии — около 30 евро, в Португалии — менее 15 евро, в Чехии — менее 5 евро и в Германии. Словакия 4,5 евро. Если мы двинемся дальше на восток и попадем в Китай, где затраты на оплату часа работы в автомобильной промышленности не превышают 1 евро или в 50 раз меньше, чем стоимость традиционных заводов Volkswagen в Западной Германии. Это причина постоянного смещения европейского производства автомобилей на восток.

Словакия производит автомобили Volkswagen, Ford, Hyundai, Peugeot и Toyota. Страна занимает первое место в Европе по производству автомобилей на душу населения и вскоре станет номером один в мире. В Чехии Peugeot / Citroen / Toyota производит около 300 000 автомобилей в год, и Hyundai направляется в эту страну. Другой крупный производитель — Турция, с моделями Mercedes, Renault, Ford … Польша производит Fiat, Opel …. В Венгрии есть заводы Audi, Suzuki … Renault находится в Румынии. Можно перечислить больше, но вряд ли это необходимо, тренд известен уже несколько лет и ведет только к одному — традиционные фабрики в Западной Европе не работают на полную мощность и закроют рабочие места. Пока, конечно, об этом не афишируется, особенно в таких странах, как Германия и Франция, где профсоюзы сильны и такое решение встретит сильное сопротивление, протесты и забастовки.

Вот почему автомобильные компании ищут обходных путей, например Volkswagen, который договаривается о досрочном выходе на пенсию для некоторых своих сотрудников.