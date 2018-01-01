Возможные поломки стиральной машины

Для того, чтобы не возникала внезапная необходимость осуществлять ремонт стиральных машин на дому, необходимо знать некоторые наиболее распространенные проблемы, связанные с их эксплуатацией. Например, после стирки белье не является достаточно отжатым. Лишь в меньшинстве случаев это может быть связано с некоторыми поломками стирального агрегата, в большинстве своем все это происходит по причине незнания правил эксплуатации. Ну а если Вы уже выявили причину поломки стиральной машины, то необходимые к ней запчасти можно найти по ссылке: https://alm-zapchasti.com/cat/stiralnye-mashiny/teny

Может быть несколько причин, почему стиральная машина не очень хорошо отжимает.

Прежде всего, это может происходить потому, что количество загруженных в барабан вещей чересчур мало, либо стиралась только одна большая вешь, к примеру, махровый халат. Содержимое не могла разложиться равномерно по барабану, поэтому машина, переходя на высокие обороты отжима, тут же автоматически их сбрасывала, чтобы предотвратить повышенную вибрацию. Рекомендуется всегда забрасывать в машину несколько предметов, а если нужно постирать тяжелую вещь, добавляйте к ней несколько мелких. Далее, машина может не отжимать белье, так как не может слить перед отжимом воду. Причиной этого может быть засорение сливной системы, или же неверное подключение, кроме того, это может быть связано с неправильной установкой программы (исключение отжима при запуске стиральной машины).

Еще одной причиной того, что стиральная машина некачественно отжимает одежду, может быть неисправность датчика оборотов мотора (тахометра) или электронного модуля, в данной ситуации обращение в сервисную мастерскую будет неизбежным. Если говорить о частых неисправностях сливного насоса, то это может быть: обрыв обмотки электродвигателя; срабатывание тепловой защиты; поломка крыльчатки, а также ее заклинивание посторонним предметом; изнашивание втулок вала электромотора.