Восторг мужчин… от белья?

Совсем скоро череда праздников и каждый уже планирует как, где и с кем их проведет. Наверняка не ошибусь, если предположу, что по окончании сих торжеств любую женщину ждет очаровательная и незабываемая ночь с любимым мужчиной. Вот тут-то и стоит задуматься о том, какое же бельишко выбрать для себя, чтобы он просто обомлел при виде Вашей собственной персоны. Да-да, разумеется, всем известно, что мужчин в первую очередь интересует не белье, а то, что находится под ним. Но, конечно же, это совсем не значит, что нижнее белье не интересует их вообще. Для начала вспомним, что подарок дарят в упаковке, в такой яркой и манящей… то-то же и оно, что нижнее белье для мужчин все равно, что подарочная упаковка. Ведь чем она привлекательней, тем быстрее хочется ее развернуть. Можем Вам посоветовать магазин нижнего белья Defile, в котором можно найти самые невероятные модели белья по вполне адекватным ценам.

Кстати, как утверждают и сами мужчины, нижнее белье – это, прежде всего интрига, ведь всегда знаешь, что под ним скрывается, но все равно так хочется туда заглянуть, и все для того, чтобы подтвердить собственные фантазии. Как правило, большинство мужчин признаются, что более всего им нравится бельишко красных или же бордовых тонов. Ведь и вправду красный цвет является цветом неугасаемой страсти, и, разумеется, вызывает соответствующие ассоциации. Еще очень популярен черный цвет. Хотя и некоторым из парней нравится белье нежно белого цвета. Кстати говоря, насчет розовых и голубых тонов все мужчины, как в один голос твердят, что эти цвета их абсолютно никак не возбуждают.

Что касается тканей, из которых шьют нижнее женское белье, то все мужчины определенно предпочитают шелк. Как правило, данный вид материала придает цвету невероятную насыщенность, потому и красное шелковое бельишко в стократ сексуальней и желанней, чем красное, но хлопковое. Да-да, к великому женскому сожалению, большинству мужчин нижнее белье из хлопка не так уж и нравится. На их взгляд оно чересчур уж простое, незатейливое и скромное. Хотя подобное белье и будет смотреть более выигрышно, если вдруг на нем образуются различного рода рюши, оборки и полупрозрачные вставки, ведь такие выделки способны сделать сексуальным даже самое пуританское бельишко. Кстати, много слышала о том, что большинство женщин вообще предпочитают не носить белья. Это, конечно, дело вкуса каждого. Ведь, действительно, нагота женского тела всегда возбуждала, и будет возбуждать.

Помните о том, что абсолютно всех мужчин привлекает новизна в жизни, в отношениях, в быту. Потому и экспериментируйте с цветом, фактурой, тканью, фасоном нижнего белья. Ведь не даром американские психологи выявили, что женщины, которые частенько меняют имидж в нижнем белье, редко страдают от мужских измен. А все это происходит потому, что мужская половина планеты полигамна, и одна и та же женщина, но в разном нижнем белье создает иллюзию их полного многообразия. И напоследок еще один совет: не забывайте, нижнее белье надо уметь не только красиво носить, но его следует уметь красиво снимать! И уж, поверьте, это нехитрое умение, наверняка обеспечит вам страстные праздничные ночи.