26 Апр

Воспалительные заболевания органов зрения

Я Вижу!»: в Беларуси за 4 года проверили зрение у 50 тыс. детейЗрительная система – одна из ключевых систем человеческого организма, ведь через глаза человек получает около 80% информации об окружающем мире. В большинстве случаев заболевания глаз возникают вследствие попадания в глаз инфекционного возбудителя или инородного тела. Отсутствие надлежащего лечения воспалительных патологий может привести к вовлечению в процесс прилежащих тканей и ухудшению зрения вплоть до его полной потери.

Распространенные воспалительные патологии органов зрения

Чаще всего воспаления развиваются в переднем отделе глазного яблока, однако процесс может поражать любую структуру – роговицу, конъюнктиву, радужную оболочку и т. д. К распространенным офтальмологическим воспалительным патологиям относятся:

  • Конъюнктивит. Характеризуется воспалением слизистой оболочки, выстилающей глазное яблоко. Занимает первое место по распространенности. Проявляется фотофобией, слезотечением, ухудшением зрения, болевым синдромом. В запущенных случаях провоцирует развитие кератита. О лечении конъюнктивитов в Москве: https://okomed.ru/lechenie-konyunktivita.html.
  • Кератит. Обусловлен воспалением роговицы глаза и характеризуется слезотечением, болевым синдромом, светобоязнью. Из-за поражения нервных рецепторов возможно рефлекторное смыкание глаз. В тяжелых случаях на роговице наблюдаются небольшие язвочки.
  • ·Ячмень. Характеризуется поражением сальной железы или волосяного фолликула. Основные симптомы – небольшая припухлость в районе века, зуд, ощущение инородного тела в глазах. Через некоторое время гнойник вскрывается. В некоторых случаях возможно развитие абсцесса.
  • Блефарит. Представляет собой патологию, поражающую края век. Характеризуется отеком, болевым синдромом и ухудшением зрения. Возможно появление гнойного экссудата.

Этиология воспалительных заболеваний глаз

Специалисты выделяют следующие причины развития воспалительных патологий глаз:

  • Воздействие бактерий, вирусов и грибков, передающихся контактным путем от других инфекционных очагов. В некоторых случаях инфекция переносится с кровотоком из других частей тела.
  • Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на зрительную систему.
  • Аллергию.
  • Усталость глаз, вызванную долгим чтением или работой за компьютером.
  • Травматические повреждения органов зрения.
  • Нарушение гигиены при использовании контактных линз.
  • Нарушение гормонального баланса или обмена веществ.

Методы лечения воспалительных болезней глаз

Для борьбы с воспалительными заболеваниями зрительных органов используются следующие методы:

  • Прием противовоспалительных, антибактериальных, антигистаминных или противовирусных препаратов (в зависимости от этиологии). В некоторых случаях назначаются антибиотики.
  • Магнитотерапия.
  • Физиолечение.
  • Массаж.
  • В редких случаях назначается хирургическое вмешательство, заключающееся во вскрытии гнойника с последующей дезинфекцией.

Для снижения вероятности развития воспалительных заболеваний глаз следует придерживаться несложных рекомендаций:

  • Не трогайте глаза грязными руками.
  • Обязательно смывайте макияж перед сном.
  • Выполняйте зрительную гимнастику.
  • Пользуйтесь каплями искусственной слезы.
  • Используйте качественные солнцезащитные очки.

Источник: https://okomed.ru (сайт глазной клиники «ОкоМед»)

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