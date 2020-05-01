Воспалительные заболевания органов зрения

Зрительная система – одна из ключевых систем человеческого организма, ведь через глаза человек получает около 80% информации об окружающем мире. В большинстве случаев заболевания глаз возникают вследствие попадания в глаз инфекционного возбудителя или инородного тела. Отсутствие надлежащего лечения воспалительных патологий может привести к вовлечению в процесс прилежащих тканей и ухудшению зрения вплоть до его полной потери.
Распространенные воспалительные патологии органов зрения
Чаще всего воспаления развиваются в переднем отделе глазного яблока, однако процесс может поражать любую структуру – роговицу, конъюнктиву, радужную оболочку и т. д. К распространенным офтальмологическим воспалительным патологиям относятся:
- Конъюнктивит. Характеризуется воспалением слизистой оболочки, выстилающей глазное яблоко. Занимает первое место по распространенности. Проявляется фотофобией, слезотечением, ухудшением зрения, болевым синдромом. В запущенных случаях провоцирует развитие кератита. О лечении конъюнктивитов в Москве: https://okomed.ru/lechenie-konyunktivita.html.
- Кератит. Обусловлен воспалением роговицы глаза и характеризуется слезотечением, болевым синдромом, светобоязнью. Из-за поражения нервных рецепторов возможно рефлекторное смыкание глаз. В тяжелых случаях на роговице наблюдаются небольшие язвочки.
- ·Ячмень. Характеризуется поражением сальной железы или волосяного фолликула. Основные симптомы – небольшая припухлость в районе века, зуд, ощущение инородного тела в глазах. Через некоторое время гнойник вскрывается. В некоторых случаях возможно развитие абсцесса.
- Блефарит. Представляет собой патологию, поражающую края век. Характеризуется отеком, болевым синдромом и ухудшением зрения. Возможно появление гнойного экссудата.
Этиология воспалительных заболеваний глаз
Специалисты выделяют следующие причины развития воспалительных патологий глаз:
- Воздействие бактерий, вирусов и грибков, передающихся контактным путем от других инфекционных очагов. В некоторых случаях инфекция переносится с кровотоком из других частей тела.
- Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на зрительную систему.
- Аллергию.
- Усталость глаз, вызванную долгим чтением или работой за компьютером.
- Травматические повреждения органов зрения.
- Нарушение гигиены при использовании контактных линз.
- Нарушение гормонального баланса или обмена веществ.
Методы лечения воспалительных болезней глаз
Для борьбы с воспалительными заболеваниями зрительных органов используются следующие методы:
- Прием противовоспалительных, антибактериальных, антигистаминных или противовирусных препаратов (в зависимости от этиологии). В некоторых случаях назначаются антибиотики.
- Магнитотерапия.
- Физиолечение.
- Массаж.
- В редких случаях назначается хирургическое вмешательство, заключающееся во вскрытии гнойника с последующей дезинфекцией.
Для снижения вероятности развития воспалительных заболеваний глаз следует придерживаться несложных рекомендаций:
- Не трогайте глаза грязными руками.
- Обязательно смывайте макияж перед сном.
- Выполняйте зрительную гимнастику.
- Пользуйтесь каплями искусственной слезы.
- Используйте качественные солнцезащитные очки.
Источник: https://okomed.ru (сайт глазной клиники «ОкоМед»)