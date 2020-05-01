Воспалительные заболевания органов зрения

Зрительная система – одна из ключевых систем человеческого организма, ведь через глаза человек получает около 80% информации об окружающем мире. В большинстве случаев заболевания глаз возникают вследствие попадания в глаз инфекционного возбудителя или инородного тела. Отсутствие надлежащего лечения воспалительных патологий может привести к вовлечению в процесс прилежащих тканей и ухудшению зрения вплоть до его полной потери.

Распространенные воспалительные патологии органов зрения

Чаще всего воспаления развиваются в переднем отделе глазного яблока, однако процесс может поражать любую структуру – роговицу, конъюнктиву, радужную оболочку и т. д. К распространенным офтальмологическим воспалительным патологиям относятся:

Конъюнктивит. Характеризуется воспалением слизистой оболочки, выстилающей глазное яблоко. Занимает первое место по распространенности. Проявляется фотофобией, слезотечением, ухудшением зрения, болевым синдромом. В запущенных случаях провоцирует развитие кератита. О лечении конъюнктивитов в Москве: https://okomed.ru/lechenie-konyunktivita.html.

Кератит. Обусловлен воспалением роговицы глаза и характеризуется слезотечением, болевым синдромом, светобоязнью. Из-за поражения нервных рецепторов возможно рефлекторное смыкание глаз. В тяжелых случаях на роговице наблюдаются небольшие язвочки.

·Ячмень. Характеризуется поражением сальной железы или волосяного фолликула. Основные симптомы – небольшая припухлость в районе века, зуд, ощущение инородного тела в глазах. Через некоторое время гнойник вскрывается. В некоторых случаях возможно развитие абсцесса.

Блефарит. Представляет собой патологию, поражающую края век. Характеризуется отеком, болевым синдромом и ухудшением зрения. Возможно появление гнойного экссудата.

Этиология воспалительных заболеваний глаз

Специалисты выделяют следующие причины развития воспалительных патологий глаз:

Воздействие бактерий, вирусов и грибков, передающихся контактным путем от других инфекционных очагов. В некоторых случаях инфекция переносится с кровотоком из других частей тела.

Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на зрительную систему.

Аллергию.

Усталость глаз, вызванную долгим чтением или работой за компьютером.

Травматические повреждения органов зрения.

Нарушение гигиены при использовании контактных линз.

Нарушение гормонального баланса или обмена веществ.

Методы лечения воспалительных болезней глаз

Для борьбы с воспалительными заболеваниями зрительных органов используются следующие методы:

Прием противовоспалительных, антибактериальных, антигистаминных или противовирусных препаратов (в зависимости от этиологии). В некоторых случаях назначаются антибиотики.

Магнитотерапия.

Физиолечение.

Массаж.

В редких случаях назначается хирургическое вмешательство, заключающееся во вскрытии гнойника с последующей дезинфекцией.

Для снижения вероятности развития воспалительных заболеваний глаз следует придерживаться несложных рекомендаций:

Не трогайте глаза грязными руками.

Обязательно смывайте макияж перед сном.

Выполняйте зрительную гимнастику.

Пользуйтесь каплями искусственной слезы.

Используйте качественные солнцезащитные очки.

Источник: https://okomed.ru (сайт глазной клиники «ОкоМед»)