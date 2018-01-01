Внимание — аллергия

Лето очаровывает обилием природы. Но для людей, страдающих от аллергии на пыльцу растений, укусы насекомых и даже на солнечные лучи, эта пора дарит не только радость.

По данным мировой статистики, от аллергических заболеваний страдает почти 30 процентов населения. В нашей стране достоверной статистической информации о распространении аллергических заболеваний нет, количество больных регистрируют по факту обращения их к врачам. Стоит отметить, что только профессиональный врач аллерголог в СПб может диагностировать эту проблему и подскажет как лучше лечиться. Найти его можно по указанной ссылке.

Что такое аллергия

Аллергия — повышенная чувствительность иммунной системы в организме к аллергенам при повторном с ними контакте. Аллергенами могут быть возбудители инфекционных болезней, паразиты, живущие в нашем организме, пыльца растений, пищевые продукты, лекарства, моющие, косметические средства, домашняя пыль микроклещи и подобное.

В весенне-летний период больше всего донимает больных аллергия на пыльцу растений. Повышенная чувствительность к нему — поллиноз характеризуется острыми воспалительными процессами в слизистой дыхательных путей, глаз, кожи. Заболевание совпадает с цветением некоторых растений. Первый период — с апреля до конца мая, когда аллергию провоцирует цветение ольхи, березы, клена, ясеня, впоследствии тополя. Второй — «летний», когда цветут луговые травы, злаковые культуры. На этот период приходится больше всего больных поллинозом — примерно 75 процентов. Третий период связан с цветением сорняков.

Симптомы поллиноза напоминают инфекционное заболевание дыхательных путей: насморк, чихание, кашель, слезоточения. Часто больные занимаются самолечением, принимают противовоспалительные лекарства, в том числе и антибиотики. Улучшения не отмечается, в худшем случае такое самолечение приводит к еще большей беде, поскольку может присоединиться еще и медикаментозная аллергия. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу, чтобы был установлен правильный диагноз.

Больным с поллинозом в солнечную ветреную погоду желательно отказаться от прогулок, лучше это делать после дождя, когда пыльца осядет на землю. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе с пяти до десяти часов утра. Проветривать жилище необходимо в вечернее время, занавесив форточку влажной марлей. Перед выходом на улицу больным поллинозом следует надеть шляпу или платок, защитные очки и принять противоаллергический препарат, назначенный врачом.

Придя с улицы, желательно принять душ, смыть пыльцу, осевшую на волосах, промыть носоглотку теплой водой. Лицам, уязвимым к укусам насекомых, гусениц, нельзя пользоваться духами со сладким цветочным запахом, что привлекает насекомых, не стоит устраивать отдых у деревьев, кустов, потреблять пищу на открытом воздухе. Одежда должна максимально закрывать тело. Больные аллергией должны носить с собой противоаллергические препараты быстрого действия, которые порекомендовал аллерголог.