Виза в Японию

Что нужно знать для получения визы в Японию

Для туристов из России, желающих посетить Японию, необходима виза, которая оформляется в японском посольстве. Правда, если вы планируете пробыть в Стране восходящего солнца менее 72 часов, то можно получить так называемую транзитную визу, которую выдают прямо в аэропорту Токио. Для этого вам нужен загранпаспорт, авиабилеты, а также ваучеры на гостиницу, в которой вы будете проживать.

Но в этой статье речь пойдет не о транзитной, а о стандартной визе, которую нужно оформить, если вы будете отдыхать в стране, например, неделю или две.

Итак, при получении визы действует одно главное правило: не откладывайте все на последний момент. Побеспокойтесь обо всем заранее, ведь виза оформляется довольно долго. Исключение составляют те люди, которые едут в Японию с очень важными целями (не туристическими, естественно), и подтверждают это документально. В таком случае визу можно получить в ускоренном режиме, и даже бесплатно. Чтобы получить визу в Японию для жителей Казахстана, можно обратиться по ссылке: http://visas.kz/visas/16.

Но, если вы обычный турист, тогда вам придется ждать своей очереди. И еще вам потребуется гарант, проживающий в Японии и имеющий статус либо резидента, либо постоянного резидента, либо резидента на долгий срок. Если вы едете через туристическую фирму, и оформляете через нее визу, то она и будет являться вашим гарантом.

Документы, необходимые для получения японской визы:

1. Действующий загранпаспорт2. Две цветные фотографии размером 45 мм на 45 мм3. Заполненная анкета (заявление)4. Справка с работы5. Остальные документы должен предоставить ваш гарант

Возможно, потребуются еще какие-то дополнительные документы, о которых вам лучше уточнить на сайте японского посольства или у представителя турфирмы.

Еще хочу обратить внимание на одно обстоятельство: при въезде в страну у вас возьмут отпечатки пальцев, а также сделают дополнительно вашу фотографию. Возможно, вам зададут несколько вопросов, касающихся сроков пребывания в стране, целей вашего визита, или каких-либо других. Не бойтесь, как правило, это простая формальность, ведь вы не намерены остаться в Японии незаконным иммигрантом?

Ограничения на ввоз вещей

Как и в любой другой стране, нельзя ввозить наркотики и оружие. Также запрету подлежит продукция с порнографическим содержанием и поддельные деньги.

Можно ввозить, но с определенными ограничениями растения, животных, лекарства, косметику. Точные ограничения лучше узнавать на соответствующих сайтах, либо в турфирме, которая организует вашу поездку.

В любом случае, будьте внимательны. Почитайте специальную литературу по Японии, узнайте о традициях, обычаях и законах. Ведь восточные страны очень отличаются от России, и, чтобы не было проблем, лучше позаботиться обо всем заранее.