Виды гладилок на сайте plastic-shop.in.ua

Красивые, аккуратно выглаженные вещи являются составляющими для стильного образа. На пути к его созданию мы рассмотрим те виды гладилок, которые возможно удачно адаптировать в условиях городской квартиры для долговременного использования.

Что такое гладильная доска

Для каждой хозяйки доска для глажки является полезным предметом, на поверхности которого она придает чистой одежде аккуратный вид. Чтобы процесс был простым и не занимающим много времени, стоит обратить внимание на

Вид конструкции;

Ее размеры;

Качество используемого материала;

Вспомогательные детали.

Поскольку обиходный предмет имеет важное значение, то мы подойдем обширно к вопросу покупки.

Виды гладильных досок

Конструкция доски для глажки влияет на удобство ее использования. Ее типы:

Напольная. Установить такую гладилку в любой точке квартиры не составит труда при наличии достаточного места. Наиболее устойчивой является модель с Т-образными ножками, скрепленными болтами. В случае раскручивания их можно легко подкрутить гаечным ключом. Доступная цена данного типа способствует не стихающему спросу среди покупателей plastic-shop.in.ua/gladilnyie-doski.

Встроенная. Позволяет спрятать бытовую вещь от посторонних глаз. Ее можно укрепить на стене в виде откидывающегося механизма или поместить внутри мебельного гарнитура, чтобы при необходимости выдвигать гладилку во всю длину. Недостаток являются повышенная стоимость и привязка к определенному месту размещения.

Трансформер. Глажку вещей можно осуществлять на верхней части комода, внутрь которого удобно сразу помещать опрятную одежду. Лестница-стремянка также может быть изменена под место для утюжки вещей. При выборе данного типа цена может быть повышена, так как вы приобретаете вариант два в одном.

Оптимальными размерами для гладильных столов являются 110*30 см или 124*38 см. Для большего удобства подойдут габариты 140*40 см или 148*45 см. Это позволит запросто гладить длинные простыни, объемные платья и прочее.

Основа поверхности из дерева – одна из самых ненадежных. С течением времени она начинает разбухать от количества впитываемого пара, а то и вовсе может начать отдавать неприятный запахом.

Гладилка из нержавеющей стали с отверстиями – прочный, долговечный предмет. Одежда на нем легко разглаживается. Минусом может послужить высокая цена качественного товара.

Доска для глажки из термостойкого пластика – новшество в своем сегменте. Легкая, удобная, долговечная она пока имеет повышенную стоимость.

Не забывайте о том, что уровень удобства от гладильного процесса во многом зависит от высоты гладилки. Лучшим вариантом станет возможность ее регулировки. В современной продаже вы также можете найти раскладные стулья под обиходный предмет. Они также регулируются по высоте.

Вспомогательные элементы такие как розетка, подставка для белья, держатели для утюга и шнура призваны сделать глажку не только комфортной, но и максимально безопасной. Учтите, что для того, чтобы ножки гладильного стола не царапали пол, стоит предусмотреть резиновые или силиконовые накладки для них.

Источник: http://plastic-shop.in.ua/gladilnyie-doski/